Champions League: Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊντχόφεν, ψάχνει απεγνωσμένα τη πρώτη του νίκη

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ την Αϊντχόφεν στο Στάδιο «Καραϊσκάκη» (4/11, 22:00), ευελπιστώντας στη πρώτη του νίκη στο φετινό Champions League.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας με έναν βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές είναι τέταρτος από το τέλος, ενώ η ολλανδική ομάδα βρίσκεται 16η με τέσσερις βαθμούς στο ενεργητικό της.

Μετά από πολύ δύσκολες αναμετρήσεις εναντίον μερικών από τα φαβορί για το εφετινό Champions League (Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα), ο Ολυμπιακός επανέρχεται μπροστά στους οπαδούς του για να προσπαθήσει να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα έδρας αυτή τη φορά, μετά την ισοπαλία χωρίς γκολ με την πρωτοεμφανιζόμενη Πάφο στον εναρκτήριο αγώνα του.

Ξεκινώντας το παιχνίδι με τους Ολλανδούς, οι πρωταθλητές Ελλάδας μπορούν να πάρουν θάρρος από την μοναδική προηγούμενη αναμέτρησή τους με την PSV στο «Καραϊσκάκη» και τη νίκη με 4-2, που τους είδε να την αποκλείουν στον νοκ άουτ γύρο του Europa League το 2021-22 με συνολικό σκορ 5-4.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από νίκες σε κάθε μία από τις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις τους, με πιο πρόσφατη εκείνη επί του Άρη Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά της, η Αϊντχόφεν βρίσκεται σε ακόμη καλύτερη φόρμα, με την νίκη της περασμένης Παρασκευής με 5-2 επί της Φορτούνα Σιτάρντ στο πρωτάθλημα να σηματοδοτεί την πέμπτη συνεχή επιτυχία σε όλες τις διοργανώσεις. Οι παίκτες του Πίτερ Μπος μετρούν πλέον οκτώ αγώνες χωρίς ήττα (2 ισοπαλίες), με την τελευταία να έρχεται στο απογοητευτικό 1-3 από την πρωτοεμφανιζόμενη Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν στο Champions League.

Ωστόσο, η κατάκτηση ενός βαθμού εκτός έδρας με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (1-1) έδωσε πλήρη ώθηση στον επόμενο ευρωπαϊκό αγώνα της, όπου έφτασε σε ένα ανεπανάληπτο 6-2 απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που σκόραρε τόσα γκολ στη διοργάνωση της UEFA.

Ο Σαντιάγο Έσε είναι ο μόνος από τους βασικούς παίκτες του Ολυμπιακού που θα απουσιάσει, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Από την άλλη, ο Ντάνιελ Ποντένσε θα μπει στον αγώνα της Τρίτης.

Η Αϊντχόφεν, από την πλευρά της, κατέρχεται με σχεδόν πλήρη ομάδα.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Γάλλος Κλεμέν Τουρπάν.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος Πιρόλα, Ορτέγα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Ποντένσε, Μαρτίνς, Κοστίνια, Ελ Κααμπί

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ (Πίτερ Μπος): Κόβαρ, Φλαμίνγκο, Σούτιν, Γκασιορόφσκι, Σαλάχ-Εντίν, Σαίμπάρι, Τζούνιορ, Φέρμαν, Μαν, Τιλ, Πέρισιτς.

