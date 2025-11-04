Ποδόσφαιρο: Ξύλο με μπουνιές και κλωτσιές σε αγώνα της Β’ ΕΠΣΑ

Ξύλο έπεσε ανάμεσα σε αθλητές στην αναμέτρηση του Αγίου Θωμά με τον Αστέρα Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα, ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων κλώτσησε τον αντίπαλό του, που ήταν πεσμένος και στη συνέχεια έριξε μπουνιά σε άλλον παίκτη που πήγε να του ζητήσει το λόγο.

Οι ψυχραιμότεροι και κυρίως ένας ποδοσφαιριστής του Αγίου Θωμά, μπήκαν στη μέση για να τον απομακρύνουν από το σημείο, πριν προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στον αγώνα ποδοσφαίρου αφού και οι οπαδοί «πήραν φωτιά» εξαιτίας της σοκαριστικής ενέργειας του αθλητή.

Ο αθλητής αποβλήθηκε και περιμένει την ποινή του.

