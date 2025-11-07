Οι νίκες για ΠΑΟ και ΠΑΟΚ στο Europa League και ο βαθμός της ΑΕΚ στο Conference έφεραν την Ελλάδα πιο κοντά στη 10η θέση

Το βράδυ της Πέμπτης θα μπορούσε να είχε κλείσει ιδανικά για την Ελλάδα στα κύπελλα Ευρώπης ωστόσο η γκέλα της ΑΕΚ με την Σάμροκ Ρόβερς μετρίασε κάπως τα χαμόγελα που έφεραν οι μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού στη Σουηδία επί της Μάλμε και του ΠΑΟΚ στην Τούμπα κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις.

Εκμεταλλευόμενος πλήρως το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε από το 5ο, μόλις, λεπτό, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με το ευρύ 4-0 της Γιουνγκ Μπόις στην κατάμεστη Τούμπα, σε αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, σκοράροντας στο δεύτερο ημίχρονο και με τέσσερις διαφορετικούς παίκτες. Η αποβολή του Αρμίν Γκίγκοβιτς ουσιαστικά καταδίκασε τους Ελβετούς που άντεξαν στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο παραδόθηκαν. Αλεσάντρο Μπιάνκο (54’), Γιώργος Γιακουμάκης (67’), Γιάννης Κωνσταντέλιας (72’) και Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα (76’) τα γκολ για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου που έφτασε τις επτά σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

«Χρυσό» διπλό του Παναθηναϊκού

Ένα υπέροχο γκολ του Φίλιπ Τζούριτσιτς στο 85ο λεπτό, χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 1-0 επί της Μάλμε στο «Eleda Stadion» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, φέρνοντας το «τριφύλλι» πιο κοντά στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» έχασαν πέναλτι με τον Σφιντέρσκι, είχαν δοκάρι με τον Τετέ, αλλά στο τέλος πήραν μία νίκη που άξιζαν 100%.

Με άμυνα «ταμπούρι» η Σάμροκ πήρε 1-1 από την ΑΕΚ

Παρά την ασφυκτική πίεση που άσκησε στη Σάμροκ Ρόβερς επί 90 λεπτά, η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 απέναντι στην πρωταθήτρια Ιρλανδίας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Conference League. Το σκορ διαμορφώθηκε από δύο πέναλτι (90΄ Γιόβιτς – 21΄ Μπερκ) ενώ η Ένωση έχει 4 βαθμούς στην κατάταξη της League Phase

1000 βαθμοί

Οι δύο νίκες και η μια ισοπαλία συγκέντρωσαν αθροιστικά σε Europa League και Conference League 1000 βαθμούς και έφεραν τη χώρα μας πιο κοντά στην Τσεχία και τον απώτερο στόχο της 10ης θέσης.

Η Ελλάδα ανέβηκε στους 40.312 βαθμούς και μείωσε την απόστασή της από τους Τσέχους κατά 200 πόντους. Η διαφορά βέβαια παραμένει σημαντική. Τουλάχιστον σε απόσταση ασφαλείας κρατάμε και την Πολωνία με τη Νορβηγία που μας καταδιώκουν.

Υπενθυμίζουμε πως από τις εκπροσώπους της Τσεχίας η Πλζεν έμεινε στην ισοπαλία με τη Φενέρμπαχτσε, όπως και η Σπάρτα Πράγας με την Ράκοβ, ενώ η Σίγκμα Όλομουτς επικράτησε της Νόα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA

Τσεχία 43.100 Ελλάδα 40.312 Πολωνία 38.875 Νορβηγία 38,187 Δανία 37.481 Ελβετία 33.100

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League και η βαθμολογία:

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Θέλτα (Ισπανία) 0-3

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 2-0

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Λιλ (Γαλλία) 1-0

Βασιλεία (Ελβετία) – Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 3-1

Μίντιλαντ (Δανία) – Σέλτικ (Σκωτία) 3-1

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 0-0

Νις (Γαλλία) – Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-3

Μάλμε (Σουηδία) – Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1

Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 1-1

Ρέιντζερς (Σκωτία) – Ρόμα (Ιταλία) 0-2

Μπέτις (Ισπανία) – Λιόν (Γαλλία) 2-0

Άστον Βίλα (Αγγλία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-0

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Γκενκ (Βέλγιο) 3-4

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 4-0

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 0-0

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 3-1

Μπολόνια (Ιταλία) – Μπραν (Νορβηγία) 0-0

Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Μίντιλαντ 12

Φράιμπουργκ 10

Φερεντσβάρος 10

Θέλτα 9

Μπράγκα 9

Άστον Βίλα 9

Λιόν 9

Βικτόρια Πλζεν 8

Μπέτις 8

ΠΑΟΚ 7

Μπραν 7

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7

Γκενκ 7

Πόρτο 7

Φενερμπαχτσέ 6

Παναθηναϊκός 6

Βασιλεία 6

Ρόμα 6

Λιλ 6

Στουτγκάρδη 6

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6

Γιουνγκ Μπόις 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπολόνια 4

Στουρμ Γκρατς 4

Ερυθρός Αστέρας 4

Σέλτικ 4

Σάλτσμπουργκ 3

Φέγενορντ 3

Λουντογκόρετς 3

Στεάουα Βουκ. 3

Ουτρέχτη 1

Μάλμε 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Νις 0

Ρέιντζερς 0

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League και η βαθμολογία:

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 2-0

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-0

Μάιντς (Γερμανία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 2-1

Τσέλιε (Σλοβενία)-Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 2-1

Κουόπιο (Φινλανδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 3-1

ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-1

Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)-Χάμρουν (Μάλτα) 3-0

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)-Αμπερντίν (Σκωτία) 0-0

Νόα (Αρμενία)-Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 1-2

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Κραϊόβα (Ρουμανία) 0-0

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 6-0

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Άλκμααρ (Ολλανδία) 3-1

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 3-2

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ριέκα (Κοατία) 1-1

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία) 1-1

Χάκεν (Σουηδία)-Στρασμπούρ (Γαλλία) 1-2

Λοζάνη (Ελβετία)-Ομόνοια (Κύπρος) 1-1

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Ντρίτα (Κόσοβο) 0-1

H βαθμολογία της League Phase του Conference League

Σαμσουνσπόρ 3 (7-0) 9 Τσέλιε 3 (7-2) 9 Μάιντς 3 (4-1) 9 ΑΕΚ Λάρνακας 3 (5-0) 7 Λωζάνη 3 (5-1) 7 Ράγιο Βαγιεκάνο 3 (7-4) 7 Στρασμπούρ 3 (5-3) 7 Φιορεντίνα 3 (6-2) 6 Κρίσταλ Πάλας 3 (5-2) 6 Σαχτάρ 3 (6-4) 6 Κουόπιο 3 (4-2) 5 Ράκοβ 3 (3-1) 5 Ντρίτα 3 (3-2) 5 Γιαγκελόνια 3 (3-2) 5 ΑΕΚ 3 (8-4) 4 Σπάρτα Πράγας 3 (4-2) 4 Νόα 3 (3-3) 4 Ριέκα 3 (2-2) 4 Σίγκμα Όλομουτς 3 (3-4) 4 Κραϊόβα 3 (2-3) 4 Σκεντίγια 3 (2-3) 4 Ρεντ Ιμπς 3 (3-7) 4 Λεχ Πόζναν 3 (7-6) 3 Ντιναμό Κιέβου 3 (6-5) 3 Λέγκια Βαρσοβίας 3 (3-4) 3 Ζρίνσκι 3 (5-7) 3 Άλκμααρ 3 (2-7) 3 Χάκεν 3 (3-4) 2 Ομόνοια 3 (2-3) 2 Σέλμπουρν 3 (0-2) 1 Σάμροκ Ρόβερς 3 (2-7) 1 Μπρεϊνταμπλικ 3 (0-5) 1 Αμπερντίν 3 (2-9) 1 Σλόβαν 3 (2-6) 0 Σπάρτανς 3 (0-5) 0 Ραπίντ 3 (1-8) 0

