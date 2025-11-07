Europa League: Πάρτι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, 4-0 την Γιούνγκ Μπόις

Εκμεταλλευόμενος πλήρως το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε από το 5ο, μόλις, λεπτό, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με το ευρύ 4-0 της Γιουνγκ Μπόις στην κατάμεστη Τούμπα, σε αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, σκοράροντας στο δεύτερο ημίχρονο και με τέσσερις διαφορετικούς παίκτες.

Η αποβολή του Αρμίν Γκίγκοβιτς ουσιαστικά καταδίκασε τους Ελβετούς που άντεξαν στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο παραδόθηκαν. Αλεσάντρο Μπιάνκο (54’), Γιώργος Γιακουμάκης (67’), Γιάννης Κωνσταντέλιας (72’) και Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα (76’) τα γκολ για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου που έφτασε τις επτά σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη.



Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους Θεσσαλονικείς, αφού μόλις στο 5’ απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Γκίγκοβιτς πήγε με τις τάπες στο καλάμι του Γιακουμάκη, με τον Σρτζαν Γιοβάνοβιτς, έπειτα από on field review, να δείχνει κόκκινη κάρτα στον 23χρονο Βόσνιο μέσο. Αναμενόμενα, η κατοχή της μπάλας πέρασε στην πλευρά του ΠΑΟΚ.

Το πλασέ του Κωνσταντέλια (7’) από το σημείο του πέναλτι ήταν αδύναμο, το σουτ του Σουαλιό Μεϊτέ (10’) έξω από την περιοχή άστοχο όπως κι εκείνο του Τζόντζο Κένι (29’), με την καλύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων να «πέφτει» στον Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ωραία συνεργασία, με τον Βούλγαρο μέσα από την περιοχή να αστοχεί απελπιστικά με το δεξί στο 23’. Κάτι ανάλογο συνέβη και τρία λεπτά αργότερα, αυτή τη φορά με τον Μπάμπα (26’) μετά από ενέργεια του Κωνσταντέλια.

Με εξαιρετικές αλληλοκαλύψεις και με περίσσιο θάρρος όταν είχαν την μπάλα στα πόδια, τα «νεαρά αγόρια» κατάφεραν να βγάλουν αναίμακτα το πρώτο μέρος. Το δεύτερο ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ πιο πιεστικό κι αποφασισμένο. Στο 52’ σπατάλησε διπλή ευκαιρία, με τον Μάρβιν Κέλερ να αποκρούει την κεφαλιά του Ντεσπόντοφ και τον Γιακουμάκη, εν συνεχεία, να αστοχεί πιεζόμενος. Η λύση τελικά ήρθε από τον Μπιάνκο, δυο λεπτά μετά.

Ο Κωνσταντέλιας τροφοδότησε στα αριστερά τον Μπάμπα, ο Γκανέζος γύρισε στο ύψος του πέναλτι και με δυνατή προβολή ο Ιταλός μέσος άνοιξε το σκορ. Οι «ασπρόμαυροι» θέλησαν να εκμεταλλευτούν το momentum, με τον Ντεσπόντοφ να πλασάρει πάνω στον εξερχόμενο Κέλερ στο 58’ μετά από νέα ενέργεια του Κωνσταντέλια και τον Μεϊτέ να σουτάρει ψηλά, μετά την εκτέλεση του κόρνερ που ακολούθησε.

Οι Ελβετοί δεν το έβαλαν κάτω, προσπαθώντας να φτάσουν στην εστία του Αντώνη Τσιφτσή. Ο οποίος μπλόκαρε στη δεξιά του γωνιά την κεφαλιά του Σέρτζιο Κόρντοβα, με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Επτά λεπτά αργότερα, όμως, ήρθε το 2-0. Ο Τάισον βρήκε εντός περιοχής τον αμαρκάριστο Μαγκομέντ Οζντόεφ – που μόλις είχε μπει στο ματς – ο Ρώσος έκανε το παράλληλο γύρισμα κι ο Γιακουμάκης μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα.

Από το χορό των γκολ δεν ήταν δυνατόν να λείπει ο Κωνσταντέλιας. Ο 22χρονος διεθνής μέσος ήταν παραλήπτης εξαιρετικής ομαδικής συνεργασίας και με δεξί σουτ εντός περιοχής νίκησε τον Κέλερ για το 3-0 στο 72’. Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ήρθε και τέταρτο γκολ, με τον Μπάμπα από κοντά να γίνεται αποδέκτης της συνεργασίας των Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κένι από τα δεξιά, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του ΠΑΟΚ.

Κι αφού Ζίβκοβιτς (82’, 90’+1’) και Κένι (89’) δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Κέλερ, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 4-0. Με τις δυο σερί νίκες του, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους επτά (7) βαθμούς κι ανέβηκε στη 10η θέση κι ενώ ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την ομάδα του Λουτσέσκου. Από την άλλη, η Γιουνγκ Μπόις παρέμεινε στους έξι (6) κι έπεσε 22η.



Διαιτητής: Σρτζαν Γιοβάνοβιτς (Σερβία)

Κίτρινες: Βολιάκο – Ραβέλοσον, Χατζάμ.

Κόκκινες: Γκίγκοβιτς (5’)



Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (65’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (62’ Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας (79’ Πέλκας), Τάισον (79’ Ιβανούσετς), Γιακουμάκης (79’ Τσάλοφ).

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ (Χεράρδο Σεοάνε): Κέλερ, Χατζάμ, Ζουκρού, Λάουπερ, Γιάνκο (89’ Άντριους), Ραβέλοσον, Φάσναχτ (74’ Κόλεϊ), Σάντσες (66’ Πεκ), Γκίγκοβιτς, Βιρτζίνιους (46’ Μοντέιρο), Κόρντοβα (74’ Μπεντιά).

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League και η βαθμολογία:

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Θέλτα (Ισπανία) 0-3

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 2-0

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Λιλ (Γαλλία) 1-0

Βασιλεία (Ελβετία) – Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 3-1

Μίντιλαντ (Δανία) – Σέλτικ (Σκωτία) 3-1

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 0-0

Νις (Γαλλία) – Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-3

Μάλμε (Σουηδία) – Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1

Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 1-1

Ρέιντζερς (Σκωτία) – Ρόμα (Ιταλία) 0-2

Μπέτις (Ισπανία) – Λιόν (Γαλλία) 2-0

Άστον Βίλα (Αγγλία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-0

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Γκενκ (Βέλγιο) 3-4

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 4-0

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 0-0

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 3-1

Μπολόνια (Ιταλία) – Μπραν (Νορβηγία) 0-0

Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Μίντιλαντ 12

Φράιμπουργκ 10

Φερεντσβάρος 10

Θέλτα 9

Μπράγκα 9

Άστον Βίλα 9

Λιόν 9

Βικτόρια Πλζεν 8

Μπέτις 8

ΠΑΟΚ 7

Μπραν 7

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7

Γκενκ 7

Πόρτο 7

Φενερμπαχτσέ 6

Παναθηναϊκός 6

Βασιλεία 6

Ρόμα 6

Λιλ 6

Στουτγκάρδη 6

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6

Γιουνγκ Μπόις 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπολόνια 4

Στουρμ Γκρατς 4

Ερυθρός Αστέρας 4

Σέλτικ 4

Σάλτσμπουργκ 3

Φέγενορντ 3

Λουντογκόρετς 3

Στεάουα Βουκ. 3

Ουτρέχτη 1

Μάλμε 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Νις 0

Ρέιντζερς 0

