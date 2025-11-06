Europa League: Το τρίποντο ψάχνει στο Μάλμε ο Παναθηναϊκός, κόντρα σε Γιουνγκ Μπόις ο ΠΑΟΚ – Με Σάμροκ η ΑΕΚ στο Conference League

Δύο κομβικά παιχνίδια δίνουν απόψε Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Το Μάλμε και το «Eleda Stadium» γεννούν πολύ ωραίες αναμνήσεις στον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ, καθώς πριν από σχεδόν μία δεκαετία ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε δια… περιπάτου τους «γαλάζιους» με 2-0, χάρις σε δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μάλιστα εκείνο ήταν το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του στον πάγκο των «μερένχες» και σίγουρα θα ήθελε να ξεκινήσει με τον ίδιο… τρόπο και τους ευρωπαϊκούς αγώνες του με το «τριφύλλι» σήμερα (6/11, 19:45, CosmoteSport 3HD, ANT1).

Ο Ισπανός τεχνικός έχει ξανά στη διάθεσή του τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος ξεπέρασε το τράβηγμα στο δικέφαλο μηριαίο μυ κι αναμένεται να έρθει ως έξτρα λύση από τον πάγκο.

Από εκεί και πέρα, ο Μπενίτεθ αναμένεται να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα θέλοντας αφενός να «φρεσκάρει» το βασικό σχήμα του «τριφυλλιού» κι αφετέρου να κάνει μία πολύ προσεκτική διαχείριση ενόψει του κυριακάτικου (9/11, 21:00) μεγάλου αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Την αποστολή για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μάλμε στη Σουηδία, συγκροτούν οι Στη λίστα βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

Διαιτητής του αγώνα ο Σκωτσέζος Νίκολας Γουόλς

Ο ΠΑΟΚ ψάχνει τη δεύτερη νίκη του

Με στόχο να πετύχει τη δεύτερη διαδοχική νίκη του και να αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες για είσοδο στην οκτάδα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας (Πέμπτη 6/11, 22:00) τη Γιουνγκ Μπόις.

Σε εξαιρετικό momentum βρίσκει τον ΠΑΟΚ η αναμέτρηση με τους Ελβετούς. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου «τρέχει» ένα νικηφόρο σερί έξι αγώνων που περιλαμβάνει επιτυχίες σε Super League (2-1 τον Ολυμπιακό εντός, 2-0 την ΑΕΚ εκτός, 3-0 τον Βόλο εντός και, πιο πρόσφατα, 5-0 τον Πανσερραϊκό εκτός), Κύπελλο (4-1 την ΑΕΛ εντός) και Europa League (4-3 τη Λιλ εκτός έδρας). Επιτυχίες που, όπως είναι αναμενόμενο, έχουν αναστρέψει προς το (πολύ) καλύτερο το κλίμα στην Τούμπα, ειδικά μετά το απογοητευτικό σερί από το μέσα Σεπτέμβρη ως τα μέσα Οκτώβρη.

Ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ δεν αντιμετωπίζει καινούργια προβλήματα για τον αγώνα κόντρα στους Ελβετούς. Μάλιστα, οι πρόσφατες εξαιρετικές εμφανίσεις των Αλεσάντρο Μπιάνκο και Κιρίλ Ντεσπόντοφ δημιουργούν «ευχάριστο πονοκέφαλο» στον Λουτσέσκου ενόψει και της συνέχειας. Οι Θεσσαλονικείς, έχοντας πλέον τέσσερις βαθμούς μετά από τρεις αγωνιστικές στη League Phase δικαιούνται να κοιτούν ψηλότερα, ειδικά σε περίπτωση νίκης κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις.

Διαιτητής: Σρτζαν Γιοβάνοβιτς (Σερβία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δυο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ (Χεράρδο Σεοάνε): Κέλερ, Χατζάμ, Ζουκρού, Μπενίτο, Γιάνκο, Μπενίτο, Ραβέλοσον, Φάσναχτ, Γκίγκοβιτς, Μάλες, Μπεντιά.

Με Σάμροκ η ΑΕΚ για το Conference League

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη League Phase του Conference League θα επιδιώξει η ΑΕΚ, που υποδέχεται (6/11, 19:45) τη Σάμροκ Ρόβερς στην «Αγιά Σοφιά».

Τόσο το ματς με τους Ιρλανδούς όσο και το προηγούμενο εναντίον της Αμπερντίν ο Μάρκο Νίκολιτς τα έχει «τικαρισμένα» στο μπλοκάκι του ως «must win» για να ελπίζει σε απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Η πρώτη αποστολή εξετελέσθη με το σκορ-ρεκόρ 6-0 επί της Αμπερντίν.

Η Ένωση θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο ανάλογου βεληνεκούς, με μια σχετική εμπειρία ωστόσο καθώς βρίσκεται σε όμιλο του Conference για τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια. Πέρσι έκανε την έκπληξη και διεκδίκησε μέχρι την τελευταία αγωνιστική την 8άδα, τελικά κατετάγη 10η και στα play off αποκλείστηκε στα πέναλτι από τη Μόλντε. Στο ματς εκείνο, παρουσίασε και το νεότερο σκόρερ στην Ιστορία των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων, τον Μάικλ Νούναν ο οποίος πέτυχε γκολ σε ηλικία 16 ετών και 197 ημερών. Ο μικρός δεν ταξίδεψε στην Αθήνα, καθώς έχει υποχρεώσεις με την εθνική Νέων της Ιρλανδίας.

Διαιτητής: Χοσέ Λουϊς Μουνέρα (Ισπανία)

Πιθανές συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Πινέδα, Μαρίν, Γκρούγιτς, Κοϊτά, Κουτέσα, Γιόβιτς

ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ (Στίβεν Μπράντλεϊ): Στέισι, Κλαρκ, Γκρέις, Μάθιους, Νάγκετ, ΜακΓκόβερν, Κάβανο, ΜακΝιφ, Μπερκ, Μπάρερ, Βασένιν.

