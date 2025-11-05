Euroleague: Εφιάλτης στο Βελιγράδι για τον Παναθηναϊκό, ήττα με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα

Με τη θέση «5» να… νοσεί, ο Παναθηναϊκός είχε την… ατυχία να αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague και συνετρίβη...

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια (86-68) από τον Ερυθρό Αστέρα, για την 9η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς να πανηγυρίζει την έβδομη εφετινή νίκη του και μάλιστα διαδοχική.

Στον αντίποδα, το «τριφύλλι», το οποίο φλέρταρε με την πιο βαριά ήττα της ευρωπαϊκής Ιστορίας του όταν βρέθηκε στο 29΄ στο -28 (65-37), αλλά το… μάζεψε στο φινάλε, υπέστη το δεύτερο διαδοχικό αρνητικό αποτέλεσμα και τέταρτο στο σύνολο.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Βελιγράδι με μοναδικό «καθαρόαιμο» σέντερ τον Γιάννη Κουζέλογλου, μετά τους τραυματισμούς των Ομέρ Γιουρτσεβέν και Ρισόν Χολμς (ο Ματίας Λεσόρ ήταν ούτως ή άλλως εκτός πλάνου), ενώ ο Εργκίν Αταμάν ανέβαζε στη θέση «5» τους Ντίνο Μήτογλου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Αυτό το κενό στη γραμμή ψηλών του «τριφυλλιού» υπήρξε καταλυτικό στην εξέλιξη του ματς, ενώ από τη στιγμή που δίπλα σε αυτό το πρόβλημα προστέθηκε και η αστοχία από 6.75, ο «Επτάστερος» τέθηκε πρόωρα νοκ-άουτ. Την αμυντική σύγχυση του «τριφυλλιού», ακολούθησε η επιθετική δυσλειτουργία, με ενδεικτική την απόδοση του Κέντρικ Ναν, ο οποίος περιορίστηκε απόψε στους 6 πόντους…

Οι μόνοι που ξεχώρισαν από την αποψινή εφιαλτική εμφάνιση του Παναθηναϊκού ήταν οι Τσεντί Όσμαν με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ. Σημαντική παρουσία είχε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Από τον Ερυθρό Αστέρα που συνεχίζει τον… καλπασμό του και αναρριχήθηκε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας, έλαμψαν οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (14π., 9ρ., 7ασ., 1κλ.) και Τσίμα Μονέκε (14π., 8ρ., 3ασ., 1

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68

Σε αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Παναθηναϊκός 86-68

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Μπασκόνια (Ισπανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Παρί (Γαλλία)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό)

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός–Παρτιζάν (Σερβία) 21:15

Αναντολού Εφές (Τουρκία)– Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βαλένθια (Ισπανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 7-2

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 6-2

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-2

Ολυμπιακός 5-3

Μονακό (Μονακό) 5-3

Βαλένθια (Ισπανία) 5-3

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 5-3

Παναθηναϊκός 5-4

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 4-4

Παρί (Γαλλία) 4-4

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-4

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 4-4

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 3-5

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-5

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-5

Παρτιζάν (Σερβία) 3-5

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-6

Μπασκόνια (Ισπανία) 2-6

Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-6

