Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

Αναμνήσεις 20 χρόνων ξύπνησαν οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή μετά το μακελειό στα Βορίζια.

Το 2005, με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Δημόσιας Τάξης, Γιώργου Βουλγαράκη, είχε συγκροτηθεί επιτροπή για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοφορίας στην Κρήτη, όπου συμμετείχαν επιφανείς Κρητικοί. Τότε επικεφαλής της εκστρατείας είχε τεθεί ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης, Μίκης Θεοδωράκης.



Μάλιστα, η πρωτοβουλία έχει αρχίσει με την επίσκεψη του κ. Βουλγαράκη στο Ηράκλειο και την συνάντησή του με εννιάχρονο θύμα μιας μπαλοθιάς. Σε συνάντηση που έγινε, είχαν δώσει το «παρών» ο Μίκης Θεοδωράκης, η Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα, ο Νίκος Κούνδουρος, ο Γιώργος Γραμματικάκης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Γιάννης Φίλης.

Λίγους μήνες αργότερα, είχε υπογραφεί στα Ανώγεια, σε διάρκεια εκδήλωσης, η κοινή διακήρυξη κατά της οπλοφορίας – οπλοχρησίας.

Το 2024 ο Γιώργος Βουλγαράκης σε ανάρτησή του μοιράστηκε την προσπαθεια που έγινε το 2005, χωρίς όμως, όπως φάνηκε πια το 2025, αποτελέσματα.



«Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που τα όπλα και τα πιστόλια ήταν – και εξακολουθούν να είναι, μέρος της καθημερινότητας που για κάποιους, θεωρείται ακόμα και σήμερα, ιδιαίτερο “έθιμο”.

Με την πάροδο του χρόνου, αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη κουλτούρα στην Κρήτη που συνδέει- με ένα παράξενο τρόπο, την οπλοκατοχή με την “παλικαριά” και το “αντριλίκι”….

Έχω δει με τα μάτια μου ,να σκοτώνεται “χορευτής” σε γλέντι γάμου, από εξοστρακισμένη σφαίρα που κάποιος -δεν μάθαμε ποτέ ποιος (διότι πυροβολούσαν πολλοί) έριξε θεωρητικά στον αέρα- ουσιαστικά όμως, στο ταβάνι ενός μπαλκονιού….

Και ασφαλώς όταν τα πιστόλια, υπάρχουν παντού, τα ακραία περιστατικά – όπως αυτό που συνέβη πρόσφατα στα Ανώγεια, είναι και αυτό μέρος της πραγματικότητας.

Το φαινόμενο αυτό προσπάθησα να αλλάξω όταν το 2005 ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης όταν ζήτησα από επιφανείς Κρητικούς να υπογράψουμε “Διακήρυξη κατά της οπλοκατοχής” και να χαράξουμε σ ένα “οδικό χάρτη” τα βήματα για την απάληψη αυτού του “εθίμου” .

Και το έκαναν πρόθυμα όλοι τους!

Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Παλλήκαρης, η Ιωάννα Καρυστιάνη ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Γεώργιος Γραμματικάκης, ο Νίκος Κούνδουρος,η Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, ο Χρήστος Λεοντής ο Γιάννης Φίλης και πολλοί άλλοι.

Και την εκδήλωση την είχαμε κάνει στα Ανώγεια…

Και ύστερα; Τι ακολούθησε μετά την αποχώρηση μου από το Υπ.Δημόσιας Τάξης;

Συμπέρασμα: Αυτές οι πολιτικές θέλουν μια συνέχεια. Δεν πρέπει να σταματάνε όταν ο Υπουργός αλλάζει Υπουργείο η όταν οι κυβερνήσεις αλλάζουν.

Ελπίζω κάποια στιγμή να το καταλάβουμε όλοι αυτό….»

