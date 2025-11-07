search
07.11.2025 14:12

Μετωπική Χρυσοχοϊδη με την «Κάτω Κρήτη»: Κακούργημα το όπλο ακόμα και στους γάμους, νέα μέτρα για ζωοκλοπές και άδειες σκοποβολής   

07.11.2025 14:12
chrysohoidis_new_789

Στη λογική της μηδενικής ανοχής κινήθηκαν οι δηλώσεις και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από την Κρήτη, μετά το μακελειό στα Βορίζια και την εικόνα πλήρους ανομίας – ειδικά στους τομείς της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Συγκεκριμένα – και συνοπτικά -, ο υπουργός ανακοίνωσε τα παρακάτω μέτρα αυστηροποίησης:

  • Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή η μεταφορά όπλου για πυροβόλα όπλα. Προστίθενται τα πιστόλια και τα περίστροφα
  • Κάθειρξη 10 ετών για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετιας. Η ποινή εκτίεται και δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ η έφεση
  • Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, δηλαδή υποτροπή, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης. Εδώ η ποινή εκτίεται. Υπάρχει σήμερα διάταξη που αν κάποιος την ώρα που επιχειρεί π.χ. να διακινήσει ναρκωτικά και χρησιμοποιεί όπλο, τώρα αυτό επεκτείνεται στη ζωοκλοπή, παράνομη βια και εκβίαση
  • Θα δίνεται δυνατότητα στον εισαγγελέα σε κίνδυνο ζωής όταν υπάρχει απειλή σε άτομα ή ομαδες να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα όπως απαγόρευση επικοινωνίας
  • Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες για σκοποβολή. Γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτή της δυνατότητας και μέσω αυτής προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες και η Κρήτη έχει αρκετές
  • Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του ενόψει του γεγονός ότι θα ακολουθήσουν έλεγχοι σαρωτικοί
  • Επειδή το έθιμο με τις μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία μέσα σε δημοσίους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως οι γάμοι και οι εμποροπανηγύρεις.
YPROPO_KRITIΛήψη

Τέρμα πια οι νταήδες

«Η Κρήτη βρίσκεται σε έναν κυκλώνα, τέρμα πια οι νταήδες», ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης στο ξεκίνημα της ομιλίας του. «Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Δεν θα αμαυρώσουν τον ιστορικό τόπο παραβατικότητα οπλοκατοχή και βία το ποτήρι ξεχείλισε. Μετά τις ακρίδες των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους πολίτες. Στην Κρήτη θα εγκατασταθεί μόνιμα το ελληνικό FBI», ήταν τα λόγια του.

«Πριν από έναν χρόνο ιδρύσαμε το ελληνικό FBI που έχει σημαντικές επιτυχίες. Έχει από την αρχή έναν κλάδο στη Θεσσαλονίκη, και ένα κλαδί στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης. Το ενισχύουμε και το αναβαθμίζουμε σε υποδιεύθυνση, του δίνουμε πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική», ανακοίνωσε ο M. Χρυσοχοΐδης.

«Είμαι εδώ για να δώσω μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιο για έλεγχο εγκληματικότητας θα προχωρήσει», πρόσθεσε. «Εγκληματικές ομάδες που λεηλατούν ό,τι βρουν μπροστά τους, νταήδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τους νόμους. ποντικοί στα κρατικά ταμεία που κλέβουν τον δίκαιο κόπο των πολιτών και των συναδέλφων. Δεν θα επαναλάβω τα τετριμμένα. Είμαι εδώ όπως και πριν από λίγες εβδομάδες για να δώσω μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιο για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει ακόμα πιο αποφασιστικά», ανέφερε ο υπουργός.

Αναφερόμενος σε στοιχεία του τελευταίου έτους επισήμανε ότι «έχουμε 100% εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών στην Κρήτη. Η Κρήτη έχει 3 έως 4 ανθρωποκτονίες ετησίως. Οι κλοπές και οι ληστείες είναι σε χαμηλά ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα».

