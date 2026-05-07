«Δεν σας σκότωσαν κιόλας» – Οι ειρωνείες των αστυνομικών στην οικογένεια του Νικήτα

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε η κηδεία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού που δολοφονήθηκε από τον Κώστα Παρασύρη στην Κρήτη.

Η αδελφή του Ελεάννα μίλησε για τις παρενοχλήσεις που δέχονταν από την οικογένεια Παρασύρη μετά το τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο γιος του Παρασύρη.«Άλλαξε η ζωή μας, άρχισαν οι απειλές. Μας έλεγαν να φύγουμε, ερχόταν κόσμος και μας έλεγε “φύγετε, είναι ικανοί για όλα“. Ο αδερφός μου έλεγε “μα δεν είμαι φονιάς, να τιμωρηθώ όπως πρέπει αλλά γιατί να φύγω;”.Αυτή τα έκανε όλα. Η γυναίκα του 54χρονου. Μα έλεγαν μέχρι και να φύγει μόνος του ο Νικήτας. Το παιδί δεν γινόταν να φύγει μόνο του, από 2 ετών ταλαιπωρούνταν στα νοσοκομεία. Το καλοκαίρι έκανε διπλό μπαλονάκι με στεντ.. αυτό νομίζω τα λέει όλα», είπε χαρακτηριστικά.

Τον περιέμενε κρυμμένος στα χόρτα

Η Ελεάννα επεσήμανε ότι ο Παρασύρης επιτέθηκε πρώτη φορά στον Νικήτα 1,5 μήνα μετά το τροχαίο. «Τον περίμενε κρυμμένος στα χόρτα και του επιτέθηκε πισώπλατα. Πρόλαβε και έβαλε τα χέρια του. Έφαγε δύο στα χέρια. Ο μπαμπάς που κοιμόταν στον καναπέ με τα παπούτσια βγήκε έξω και τον έσωσε γιατί άνοιξε το φως και ο μικρός έβλεπε. Ο δράστης φορούσε κουκούλα και γάντια. Τράπηκε σε φυγή. Ο αδελφός μου τον κυνήγησε και τον χτύπησε με ένα στειλιάρι στα πόδια.Τον κυνήγησε μαζί με την αδελφή μου. Εκείνος έβγαλε το όπλό να τους πυρβολήσει. Ο μικρός πεσε πάνω της και έπεσαν στο πάτωμα».

Δεν σας σκότωσε κιόλας

Η οικογένεια Γεμιστού ζήτησε πρώτη φορά τη βοήθεια της αστυνομίας τον Ιούλιο του 2024. Τους ενήμερωσαν ότι ο Παρασύρης τους απειλεί και ότι έχει όπλα, αλλά οι αστυνομικοί δεν έδειχναν να τους παίρνουν στα σοβαρά. «Εγώ πήγα πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2024, κρυφά από όλους γιατί οι γονείς μου δεν ήθελαν να “προκαλούμε”. Που δεν το κάναμε γιατί ο Νικήτας ήταν το καλύτερο παιδί. Μου είπαν να πάω μαζί με την μάνα και την αδερφή μου να τους εξηγήσουμε τον λόγο που φοβόμαστε. Ξέραμε από γνωστούς ότι (ο 54χρονος) είχε όπλο και ότι περηφανεύεται να τον σκοτώσει. Εκεί ο δεύτερος αστυνομικός μας είπε “ε δεν σας σκότωσαν κιόλας, τι ήρθατε“. Όταν του είπα ότι αυτό δεν είναι λύση και ότι ο Νικήτας πρέπει να δικαστεί, εκείνος μου είπε “ο αδερφός σου φταίει, πρέπει να τιμωρηθεί“. Έφυγα από εκεί, ζούσαμε στον φόβο, είχαμε ενημερώσει και την δικηγόρο μας».

Έκαναν ασφαλιστικά μέτρα στον δράση, αλλά εκείνος συνέχισε να τους παρενοχλεί. «Περνούσε από το σπίτι μας. Από τη δουλειά του αδελφού μου. Πήγαιναν στο πάρκινγκ που έβαζε τα αυτοκίνητα».

Βούλωσε το

Η μητέρα της απευθύνθηκε στην αστυνομία και της είπαν αν επαναληφθεί να κάνουν μήνυση. «Είχαμε το στίγμα από το κινητό του μικρού. Τον Φεβρουάριο, με πήρε η αδερφή μου τηλέφωνο και μου είπε “τρέχα χάσαμε το σήμα του παιδιού” και βγαίναμε και τον ψάχναμε. Ο Νικήτας είχε σταματήσει μετά τη δουλειά του με το αυτοκίνητο να πετάξει τα σκουπίδια. Ο 54χρονος πέρασε από εκεί και έψαχνε στο αμάξι να δει αν είναι μέσα ο αδερφός μου. Ξέραμε ότι τον παρακολουθεί. Το παιδί τον πήρε χαμπάρι και έκανε πίσω σιγά σιγά, άρχισε να φωνάζει βοήθεια και έτσι του άνοιξε μια κυρία που τον ξέρει από το μαγαζί που δούλευε, γιατί ποιος θα άνοιγε σε άγνωστο».

Ο Παρασύρης είχε τσιλιαδόρους;

Πήγαν στο ΑΤ και ζήτησαν να συλλάβουν τον Παρασύρη, αλλά οι αστυνομικοί τους ειρωνεύονταν.«Πήγαμε στην αστυνομία να αναφέρουμε το περιστατικό και τους ρωτάγαμε γιατί δεν πιάνουν τον 54χρονο. μας έλεγαν “έτσι είναι οι διαδικασίες”. Ναι αλλά ο Νικήτας μόλις είχε γλιτώσει από του Χάρου τα δόντια. Μας ειρωνεύονταν, μας έλεγαν να κάνουμε ησυχία γιατί κι εμείς είχαμε αγανακτήσει. Ένας αστυνομικός μιλούσε στο τηλέφωνο και είπε για τον πατέρα μου “εδώ έχω τον γέρο και φωνάζει” και εκεί τους όρμησα. Τους είπα “που ξέρετε εσείς τι περνάμε τόσα χρόνια;”. Τότε άλλος αστυνομικός μου είπε “βούλωσέ το, εσύ τα έχεις κάνει όλα“. Ο άντρας μου πήγε να τους ζητήσει τον λόγο, πιαστήκαμε στα χέρια και φώναξαν κι άλλους αστυνομικούς για βοήθεια, φοβήθηκαν εμάς που εγώ είχα μαζί στο αστυνομικό τμήμα και τα παιδιά μου».

«Δεν ήταν τυχαίο το προχτεσινό. Ξέραμε από γνωστούς μας ότι είχε τσιλιαδόρους, δικούς του συγγενείς, δεν ξέρω ποιους. Τον παρακολουθούσε 2-3 άτομα. Ο Νικήτας είχε ρεπό και είχε πάει να κουρευτεί, αλλά δεν πρόλαβε. Μας ειδοποίησε η κοπέλα του και είδαμε το περιπολικό να περνάει και καταλάβαμε ότι κάτι κακό συνέβη. Εκείνη είχε την τοποθεσία του, δεν ξέρω αν τα είδε όλα, μαύρισε κάποια στιγμή η οθόνη και έγινε ό,τι έγινε. Ο 54χρονος έβγαινε και έλεγε ότι το οδόστρωμα έφταιγε, η γυναίκα του τού “πιπίλιζε” το μυαλό και τελικά αποφάσισε ότι φταίει ο αδερφός μου», κατέληξε.

