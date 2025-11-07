«Σήμα συναγερμού» από τον Δούκα για τους Δήμους: «Είμαστε χειρότερα από πέρσι – Η κυβέρνηση εφαρμόζει νέα μέτρα υποβάθμισης»

Καμπανάκι συναγερμού για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι δήμοι της χώρας χτύπησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, από το βήμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση για την πόλιτική της έναντι των ΟΤΑ, ο Χ. Δούκας σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «είμαστε χειρότερα από πέρσι. Η κατάσταση των δήμων δεν βελτιώθηκε. Η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν διόρθωσε λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος, αλλά έβαλε σε εφαρμογή νέα μέτρα υποβάθμισης του θεσμού και υπονόμευσης των δήμων. Όταν η κυβέρνηση δεν μας ξεχνούσε επιδεικτικά, ασχολούταν μαζί μας για να μας κάνει φτωχότερους σε πόρους και αρμοδιότητες».

Ο Χ. Δούκας συμπλήρωσε ότι «οι περισσότερες τοπικές Αρχές αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, γεγονός που μειώνει την επιχειρησιακή τους ικανότητα. Οι οικονομικοί πόροι των τοπικών Αρχών δεν είναι ανάλογοι. Η δημοσιονομική αυτονομία των ΟΤΑ είναι πολύ αδύναμη, η πιο αδύναμη σε όλη την Ευρώπη. Η ελεύθερη άσκηση των καθηκόντων των δημάρχων παρεμποδίζεται από εθνική νομοθεσία, που επιτρέπει την εύκολη άσκηση διώξεων εναντίον τους. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση, και όχι το ότι σχεδόν πλουτίσαμε αλλά δεν το καταλάβαμε, που σχεδόν παρουσιάστηκε σήμερα από αρκετούς από την κυβέρνηση».

«Τι να κάνουμε λοιπόν; Θα συνεχίσουμε να περιφέρουμε τις προτάσεις μας από συνάντηση σε συνάντηση; Ή θα υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά μας;», διερωτήθηκε, για να συμπληρώσει ότι «πρέπει να παλέψουμε, να μην φοβηθούμε και να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Να κλείσουμε τους Δήμους, να βγούμε στους δρόμους για τα αιτήματά μας, που είναι αιτήματα της Κοινωνίας των Πολιτών.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην συνθηκολογήσουμε με τη στασιμότητα και με τα προβλήματα.

Χρειάζεται τόλμη και θάρρος για να διεκδικήσουμε την ύπαρξή μας. Γιατί αυτό διακυβεύεται».

