ΕΛΤΑ: Συνεχίζεται η αναταραχή στο εσωτερικό της ΝΔ – Για «αυτογκόλ» επιμένουν να μιλούν οι βουλευτές

Κόκκινο πανί για γαλάζιους βουλευτές παραμένει η υπόθεση των ΕΛΤΑ που συνεχίζουν να εκτοξεύουν ευθείες βολές.

Από το βήμα της Ολομέλειας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος έκανε λόγο για «αυτογκόλ» και σημείωσε πως «με ένα δικό μας λάθος στρέψαμε την πολιτική κουβέντα σε άλλη κατεύθυνση». Σύμφωνα με τον βουλευτή της ΝΔ τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό χάθηκαν μέσα στον άσκοπο θόρυβο που δημιούργησε η αστοχία των ΕΛΤΑ.

«Είναι κρίμα, με αυτά τα αυτογκόλ, οι πολίτες να μην πληροφορούνται τι θετικό πρόκειται να συμβεί. Πρέπει να δούμε γιατί, ενώ έχουμε εμπροσθοβαρείς πολιτικές και συγκροτημένο πρόγραμμα, στο τέλος επικρατεί κάτι διαφορετικό. Δεν πρέπει με τα δικά μας λάθη να δίνουμε έδαφος στους πολιτικούς αντιπάλους της προχειρότητας», ανέφερε και πρόσθεσε καυστικά: «Όσο κι αν εμείς πατάμε τις μπανανόφλουδες που μόνοι μας ρίχνουμε, η αλήθεια είναι πως οι πολίτες θα ωφεληθούν από αυτά τα μέτρα και θα ενισχυθούν».

«Καρφιά» έριξε και ο Γιάννης Παππάς υποστηρίζοντας ότι τα ΕΛΤΑ δεν είναι θέμα timing και επικοινωνίας, αλλά ουσίας και κοινωνικής συνοχής. «Αφορούν πολίτες που δεν θέλουν να νοιώθουν απομονωμένοι. Αυτά για όσους πίνουν νερό στο όνομα των τεχνοκρατών. Μπορούμε να συζητήσουμε λύσεις μαζί με τους πολίτες. Οι τεχνοκράτες καταθέτουν προτάσεις οι πολιτικοί αφουγκράζονται την κοινωνία», είπε.

Να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές επιπτώσεις ζήτησε η Μίκα Ιατρίδη. «Θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα των ΕΛΤΑ. Θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν οι κοινωνικές επιπτώσεις και οι ακρίτες θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τις υπηρεσίες που δικαιούνται. Δεν είναι τεχνοκρατικό θέμα. Είναι ότι πρέπει οι ακρίτες να νοιώθουν ότι η πολιτεία είναι εκεί όταν τη χρειάζονται», είπε.

