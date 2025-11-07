Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επίθεση Βορίδη σε Βάρρα – «Του ζήτησα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μου απάντησε “δεν έχω στοιχεία”»

«Η τεχνική λύση ήταν απολύτως νόμιμη», ανέφερε στην εξεταστική επιτροπή ο Μάκης Βορίδης για να συμπληρώσει πως «όποιος δεν την εφάρμοζε, θα διέπραττε παράβαση καθήκοντος».

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έστρεψε παράλληλα τα πυρά του στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, λέγοντας ότι ζήτησε την παραίτησή του μετά από συνέντευξη που είχε δώσει και στην οποία προέβη σε καταγγελίες για τις οποίες δεν είχε στοιχεία. Σε εκείνη τη συνέντευξη ο κ. Βάρρας, ανέφερε, είχε μιλήσει για στρατηγική και μη αρμόζουσα επιρροή του τεχνικού συμβούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και για στοχοποίησή του, θέματα τα οποία όταν του τα έθιξε σε συνάντηση που είχαν ο πρώην πρόεδρος δεν είχε τίποτα να απαντήσει.

«Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά στον δημόσιο βίο; Του ζήτησα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον τεχνικό σύμβουλο, καταγγελία σύμβασης, μηνυτήρια αναφορά κι ό,τιδήποτε χρειάζεται και απάντησε “δεν έχω στοιχεία”», είπε ο κ. Βορίδης και πρόσθεσε ότι έθιξε στην ίδια συνάντηση και το θέμα της στοχοποίησης. «Πάνω από εσένα ειμαι εγώ και ο πρωθυπουργός, σε πείραξα κάπου τον ρώτησα και απάντησε όχι. Αυτός είναι ο λόγος της παραίτησης», είπε για να προσθέσει: «Και ήρθε εδώ ο κ. Βάρρας να πει ότι είμαι εκπρόσωπος της Neuropublic, και τι είπε; Επειδή πήγα σε μια εταιρική εκδήλωση 3 χρόνια μετά; Κι ο Χαρίτσης ήταν εκεί… Εγώ Neuropublic τη βρήκα 13 χρόνια μέσα, εγώ με Γαργαλάκο ήμασταν μαζί στην ΚΝΕ και δίναμε αγώνες;», διερωτήθηκε με εμφανές ειρωνικό ύφος.

Καρφιά εναντίον του Γρηγόρη Βάρρα εκτόξευσε και για το περίφημο «συμφωνώ» στην τεχνική λύση, λέγοντας πως κι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή του πρότεινε.

«Τον Νοέμβριο του 2019 ήρθε ο κ. Βάρρας στον ΟΠΕΚΕΠΕ – γνώστης του αντικειμένου. Από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου του 2020, ημέρα παραίτησής του, τι μας πρότεινε; Τίποτα. Έπρεπε να ετοιμάσει την προκαταβολή του 2020, να πάρει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ των αγροτών για να λάβουν ενισχύσεις, να δει την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου και να προτείνει κάτι – δεν πρότεινε απολύτως τίποτα», είπε και καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα, είπε ότι ο κ. Βάρρας σε επιστολή του πρότεινε να γίνει η κατανομή με την ίδια διαδικασία που γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια.

«Τι λες τώρα; Την παράνομη; Την αντικοινοτική;», διερωτήθηκε με νόημα και πρόσθεσε: «Εγώ είμαι εγκληματίας που εφάρμοσα ό,τι εφάρμοσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Καπρέλης το 2019; Και ζητάει να εφαρμοστεί ό,τι έκανε ο Καπρέλης! Πόσο καλύτερο να γίνει; Δεν ήταν εκείνος που έσκιζε τα ιμάτιά του;» διερωτήθηκε.

Ο Μάκης Βορίδης ανέφερε για την τεχνική λύση πως «ο,τιδήποτε άλλο θα ήταν ευθέως παράνομο, χωρίς διακριτική ευχέρεια, χωρίς καμία δυνατότητα» και πως είχε εφαρμοστεί από τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελο Αποστόλου και Σταύρο Αραχωβίτη.

