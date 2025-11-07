Στον αέρα η ηγεσία του Λιμενικού μετά την ποινική δίωξη για το ναυάγιο της Πύλου – «Καυτή πατάτα» ο Κοντιζάς για τον Κικίλια

Αν και πολλοί ανέμεναν τη χθεσινή εξέλιξη, με την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Τρύφωνα Κοντιζά και τεσσάρων αξιωματικών για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, η πολιτική διαχείριση της υπόθεσης είναι «καυτή πατάτα» για τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.

Το πρόβλημα είναι πως η ποινική δίωξη δεν αποτελεί μόνο νομική εξέλιξη. Δημιουργεί πολιτικό και θεσμικό ζήτημα πρώτης γραμμής. Η παραμονή του στην ηγεσία, όσο διερευνάται για κακούργημα σχετιζόμενο με παράλειψη διάσωσης, θίγει την αξιοπιστία της υπηρεσίας και επηρεάζει την εικόνα της χώρας. Και η εικόνα της χώρας έχει τρωθεί σοβαρά από το πώς αντιμετώπισε το Λιμενικό την τραγωδία.

Σε ένα σώμα όπου η αποστολή είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, ο επικεφαλής πρέπει να διαθέτει αδιαμφισβήτητο ηθικό κύρος. Όταν ο ίδιος βρίσκεται υπό κατηγορία για αδίκημα που σχετίζεται ακριβώς με την αποστολή του, προκύπτει σύγκρουση ρόλων: ο διωκόμενος επιβλέπει την υπηρεσία που εμπλέκεται στην υπόθεση. Αυτό δυσχεραίνει την εσωτερική διερεύνηση, επηρεάζει μάρτυρες και δημιουργεί αίσθηση θεσμικής αυτοπροστασίας.

Άσκηση ποινικής δίωξης δεν σημαίνει πως ο αρχηγός έχει ήδη κριθεί ένοχος – είναι κατηγορούμενος με ό,τι αυτό σημαίνει.

Αλλά προφανώς στην πολιτική και διοικητική διαχείριση, αλλά και στο ηθικό πεδίο, το ζήτημα δεν είναι η ενοχή ή η αθωότητα – αυτό θα το κρίνει η Δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι η πολιτική και ηθική ευθύνη. Και η ευθιξία. Κατά πολλούς «η παραμονή του αρχηγού του Λιμενικού στη θέση του, υπό αυτές τις συνθήκες, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και εκθέτει διεθνώς τη χώρα. Μια προσωρινή απομάκρυνση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αποτελούσε πράξη θεσμικής συνέπειας και σεβασμού προς τις αρχές του κράτους δικαίου».

Για τον Βασίλη Κικίλια η πρόκληση είναι διπλή: Και επί του γενικού – πώς θα έχει στην ηγεσία του Λιμενικού έναν αξιωματικό με τόσο βαρύ κατηγορητήριο – αλλά και επί του ειδικού, καθώς ο Τρύφων Κοντιζάς ήταν δική του εισήγηση για τη θέση του Αρχηγού.

Ο κ. Κικίλιας έδειξε με την περίπτωση του Λιμενάρχη Χανίων ότι δεν υπολογίζει το κόστος μίας δύσκολης απόφασης ή και μίας σύγκρουσης, ακόμα και με «ιερά τέρατα» της παράταξης, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη. Για τη χθεσινή εξέλιξη το υπουργείο δεν τοποθετήθηκε αποφεύγοντας το οποιοδήποτε σχόλιο.

Αν επικρατήσει η λογική μίας ιδιότυπης «σιωπής» και «αλληλοκάλυψης» εντός του Λιμενικού το Σώμα θα «προστατέψει» τους «δικούς» του, αλλά κινδυνεύει να στιγματιστεί για πάντα. Αν επιλέξει τον δύσκολο για τον ίδιο τον οργανισμό, δρόμο της κάθαρσης θα έχει την ευκαιρία να ανατάξει το κύρος του.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι τέσσερις αξιωματικοί του Λιμενικού είναι – σε βαθμό κακουργήματος – οι εξής:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια με παράλειψη, κατ’ εξακολούθηση.

Έκθεση κατ’ εξακολούθηση από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης ή προστασίας προσώπων αβοήθητων, η οποία προκάλεσε θάνατο.

Έκθεση άλλων προσώπων σε κίνδυνο λόγω παράλειψης με νομική υποχρέωση διάσωσης.

Πάνω από 600 οι νεκροί

Η τραγική ιστορία: Στις 13-14 Ιουνίου 2023 ένα σκάφος της ακτοφυλακής παρακολουθούσε το σαπιοκάραβο των μεταναστών για 15 ώρες πριν αυτό ανατραπεί και βυθιστεί. Είχε αναχωρήσει από τη Λιβύη για την Ιταλία με περίπου 750 άτομα επιβαίνοντες. Μόνο 104 από αυτούς είναι γνωστό ότι έχουν επιζήσει.

Τον Μάιο, το ναυτικό δικαστήριο απήγγειλε κατηγορίες σε 17 αξιωματικούς της ακτοφυλακής για κατηγορίες που κυμαίνονταν από την παρεμπόδιση της μεταφοράς έως την πρόκληση ή τη βοήθεια στην πρόκληση ναυαγίου και την έκθεση ατόμων σε θανάσιμο κίνδυνο. Ωστόσο, είχε υπάρξει απορριπτική διάταξη για τον νυν αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και άλλων αξιωματικών που εμπλέκονταν στη διαχείριση του περιστατικού, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν κατά νόμο αρμοδιότητα στον κρίσιμο χρόνο για τη λειτουργία και δράση του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., παρά την παρουσία και εμπλοκή τους στο περιστατικό που απασχόλησε την έρευνα και του Συνηγόρου του Πολίτη.

Επιζώντες και συγγενείς θυμάτων άσκησαν έφεση ζητώντας την έναρξη ποινικής δίωξης εναντίον τεσσάρων ακόμη αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένου του νυν αρχηγού της ελληνικής ακτοφυλακής, λέγοντας ότι συμμετείχαν επίσης στον χειρισμό του περιστατικού.

Ο εισαγγελέας έκανε δεκτή την έφεσή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κατηγορουμένων σε 21. Αναμένεται να κλητευθούν από δικαστή για να απαντήσουν στις κατηγορίες, ανέφεραν οι νομικές πηγές.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους επιζώντες και τα θύματα του ναυαγίου της Πύλου, χαιρέτησαν την απόφαση και την παραπομπή της υπόθεσης σε κύρια έρευνα για κατηγορίες κακουργήματος.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης από το Φόρουμ για την ενέργεια: Δεν μπορεί το ρωσικό φυσικό αέριο να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία (Video)

Παπασταύρου για συμφωνία με ExxonMobil: Αν όλα πάνε καλά με τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο, θα έχουμε παραγωγή αερίου από το 2030

Αντώνης Σαμαράς: Ανοίγει τα χαρτιά του για νέο κόμμα και επόμενη μέρα – Ποιοι νυν και πρώην βουλευτές παρακολουθούν τις κινήσεις του