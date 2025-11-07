Ζάππειο: Το τετ-α-τετ Μητσοτάκη με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Video)

Σύντομη συνομιλία με την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στο Ζάππειο για την ομιλία του στη σύνοδο P-TEC.

Παρών στην κουβεντούλα Μητσοτάκη – Γκιλφόιλ ήταν και ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ από τα εκατέρωθεν χαμόγελα καθίσταται σαφές ότι η έναρξη της θητείας της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα έγινε με το… δεξί.

Διαβάστε επίσης

Στον αέρα η ηγεσία του Λιμενικού μετά την ποινική δίωξη για το ναυάγιο της Πύλου – «Καυτή πατάτα» ο Κοντιζάς για τον Κικίλια

Μητσοτάκης από το Φόρουμ για την ενέργεια: Δεν μπορεί το ρωσικό φυσικό αέριο να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία (Video)

Αντώνης Σαμαράς: Ανοίγει τα χαρτιά του για νέο κόμμα και επόμενη μέρα – Ποιοι νυν και πρώην βουλευτές παρακολουθούν τις κινήσεις του