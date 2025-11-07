search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

07.11.2025 10:57

Ζάππειο: Το τετ-α-τετ Μητσοτάκη με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Video)

07.11.2025 10:57
Σύντομη συνομιλία με την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στο Ζάππειο για την ομιλία του στη σύνοδο P-TEC.

Παρών στην κουβεντούλα Μητσοτάκη – Γκιλφόιλ ήταν και ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ από τα εκατέρωθεν χαμόγελα καθίσταται σαφές ότι η έναρξη της θητείας της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα έγινε με το… δεξί.

