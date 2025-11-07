Επιμένει ο Κυρανάκης για την αμαξοστοιχία στη Σίνδο: «Το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή»

Βίντεο με την πορεία της αμαξοστοιχίας 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), της 5ης Νοεμβρίου, δημοσίευσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επαναλαμβάνοντας ότι «το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή».

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών επιμένει στην άποψη ότι δεν έγινε κάτι λάθος: «Όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή. Στη Σίνδο έχουμε 4 γραμμές, 2 ανόδου και 2 καθόδου και όπως φαίνεται και στο video, η προγραμματισμένη οπισθοπορεία έγινε για να μπορέσουν να αποβιβαστούν επιβάτες στην αποβάθρα του προαστιακού σταθμού. Η συνολική απόσταση μεταξύ των δύο «κλειδιών» του σταθμού είναι περίπου 800 μέτρα».

Ο Κυρανάκης σχολίασε πως «κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους τους επιβάτες του τρένου» σημειώνοντας ότι «καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσπιστία, όμως είναι σημαντικό ότι πλέον με νέα ψηφιακά συστήματα, τόσο ο έλεγχος όσο και η διερεύνηση περιστατικών αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου».

