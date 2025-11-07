Επιμένει ο Κυρανάκης για την αμαξοστοιχία στη Σίνδο: «Το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Βίντεο με την πορεία της αμαξοστοιχίας 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), της 5ης Νοεμβρίου, δημοσίευσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επαναλαμβάνοντας ότι «το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή».
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών επιμένει στην άποψη ότι δεν έγινε κάτι λάθος: «Όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή. Στη Σίνδο έχουμε 4 γραμμές, 2 ανόδου και 2 καθόδου και όπως φαίνεται και στο video, η προγραμματισμένη οπισθοπορεία έγινε για να μπορέσουν να αποβιβαστούν επιβάτες στην αποβάθρα του προαστιακού σταθμού. Η συνολική απόσταση μεταξύ των δύο «κλειδιών» του σταθμού είναι περίπου 800 μέτρα».
Ο Κυρανάκης σχολίασε πως «κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους τους επιβάτες του τρένου» σημειώνοντας ότι «καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσπιστία, όμως είναι σημαντικό ότι πλέον με νέα ψηφιακά συστήματα, τόσο ο έλεγχος όσο και η διερεύνηση περιστατικών αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου».
Διαβάστε επίσης:
Στον αέρα η ηγεσία του Λιμενικού μετά την ποινική δίωξη για το ναυάγιο της Πύλου – «Καυτή πατάτα» ο Κοντιζάς για τον Κικίλια
Μητσοτάκης από το Φόρουμ για την ενέργεια: Δεν μπορεί το ρωσικό φυσικό αέριο να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία (Video)
Αντώνης Σαμαράς: Ανοίγει τα χαρτιά του για νέο κόμμα και επόμενη μέρα – Ποιοι νυν και πρώην βουλευτές παρακολουθούν τις κινήσεις του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.