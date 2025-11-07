Γαλάζιοι «εμφύλιοι» για ΟΠΕΚΕΠΕ: Βορίδης κατά Βάρρα, τον διαψεύδει κατηγορηματικά ο σύμβουλος του πρωθυπουργού – Προηγήθηκε «άδειασμα» Αυγενάκη από Γεωργαντά

Μεγάλες «πληγές» ανοίγει στη Νέα Δημοκρατία η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς μετά από κάθε κατάθεση είτε πολιτικού προσώπου είτε υπηρεσιακού του οργανισμού, τα «ανοιχτά μέτωπα» όχι μόνο δεν κλείνουν, αλλά γίνονται ακόμα χειρότερα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, ο οποιος χρησιμοποίησε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του για να επιτεθεί στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν σύμβουλο του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος, με τη σειρά του είχε «καρφώσει» τον πρώην υπουργό στη δική του κατάθεση.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έστρεψε τα πυρά του στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, λέγοντας ότι ζήτησε την παραίτησή του μετά από συνέντευξη που είχε δώσει και στην οποία προέβη σε καταγγελίες για τις οποίες δεν είχε στοιχεία. Σε εκείνη τη συνέντευξη ο κ. Βάρρας, ανέφερε, είχε μιλήσει για στρατηγική και μη αρμόζουσα επιρροή του τεχνικού συμβούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και για στοχοποίησή του, θέματα τα οποία όταν του τα έθιξε σε συνάντηση που είχαν ο πρώην πρόεδρος δεν είχε τίποτα να απαντήσει.

«Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά στον δημόσιο βίο; Του ζήτησα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον τεχνικό σύμβουλο, καταγγελία σύμβασης, μηνυτήρια αναφορά κι ό,τιδήποτε χρειάζεται και απάντησε “δεν έχω στοιχεία”», είπε ο Μ. Βορίδης και πρόσθεσε ότι έθιξε στην ίδια συνάντηση και το θέμα της στοχοποίησης. «Πάνω από εσένα ειμαι εγώ και ο πρωθυπουργός, σε πείραξα κάπου τον ρώτησα και απάντησε όχι. Αυτός είναι ο λόγος της παραίτησης», είπε για να προσθέσει: «Και ήρθε εδώ ο κ. Βάρρας να πει ότι είμαι εκπρόσωπος της Neuropublic, και τι είπε; Επειδή πήγα σε μια εταιρική εκδήλωση 3 χρόνια μετά; Κι ο Χαρίτσης ήταν εκεί… Εγώ Neuropublic τη βρήκα 13 χρόνια μέσα, εγώ με Γαργαλάκο ήμασταν μαζί στην ΚΝΕ και δίναμε αγώνες;», διερωτήθηκε με εμφανές ειρωνικό ύφος.

Καρφιά εναντίον του Γρηγόρη Βάρρα εκτόξευσε και για το περίφημο «συμφωνώ» στην τεχνική λύση, λέγοντας πως κι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή του πρότεινε. «Τον Νοέμβριο του 2019 ήρθε ο κ. Βάρρας στον ΟΠΕΚΕΠΕ – γνώστης του αντικειμένου. Από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου του 2020, ημέρα παραίτησής του, τι μας πρότεινε; Τίποτα. Έπρεπε να ετοιμάσει την προκαταβολή του 2020, να πάρει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ των αγροτών για να λάβουν ενισχύσεις, να δει την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου και να προτείνει κάτι – δεν πρότεινε απολύτως τίποτα», είπε.

Καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα, είπε ότι ο κ. Βάρρας σε επιστολή του πρότεινε να γίνει η κατανομή με την ίδια διαδικασία που γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια. «Τι λες τώρα; Την παράνομη; Την αντικοινοτική;», διερωτήθηκε με νόημα και πρόσθεσε: «Εγώ είμαι εγκληματίας που εφάρμοσα ό,τι εφάρμοσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Καπρέλης το 2019; Και ζητάει να εφαρμοστεί ό,τι έκανε ο Καπρέλης! Πόσο καλύτερο να γίνει; Δεν ήταν εκείνος που έσκιζε τα ιμάτιά του;» διερωτήθηκε. Ο Μάκης Βορίδης ανέφερε για την τεχνική λύση πως «ο,τιδήποτε άλλο θα ήταν ευθέως παράνομο, χωρίς διακριτική ευχέρεια, χωρίς καμία δυνατότητα» και πως είχε εφαρμοστεί από τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελο Αποστόλου και Σταύρο Αραχωβίτη.

«Στοχοποίηση»

«Πως σπευσατε εσεις της αντιπολίτευσης χωρις ενα στοιχειο να με στοχοποιησετε,να επενδυσετε στην στοχοποιηση μου;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολιτευσης και μίλησε για εξυπηρέτηση πολιτικού σχεδίου. «Επενδύετε στη στοχοποίηση μου γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο, αλλιώς δεν πιστεύω να νομίζετε ότι υπάρχει κατηγορητήριο επειδή εφάρμοσα την τεχνική λύση», είπε και πρόσθεσε: «Έχει να κάνει με την πολιτική μου ταυτότητα και με την πολιτική μου διαδρομή», καταλογίζοντας μεγάλη ευθύνη στην αντιπολίτευση.

Απαντώντας σε ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη ΝΔ είπε ότι δεν υπάρχει σε καμία συνομιλία.

Μ. Βορίδης: Με κανέναν. Μπορούσε να τύχει να μιλήσεις με κανέναν άνθρωπο. Δεν έχω καμία. Και συζητάμε, τρίτοι που λένε ιστορίες μεταξύ τους, δηλαδή ο Ξυλούρης με κάποιον άλλον και χρησιμοποιεί το όνομά μου. Άντε και είμαι εγώ ο Μάκης, και; Για πάμε στο και; Συναντήθηκε εγώ ποτέ με Ξυλούρη; Όχι, είπα τίποτα μαζί του; Όχι. Προκύπτει κάτι; ¨Όχι. Τι λέμε τώρα, ωραίο για να βγει μεροκάματο σε κανένα κανάλι. Ποινικά υπάρχει κάτι αξιόλογο ότι τρίτοι συζητούν το όνομά μου; Έχω 6.500 επαφές στο κινητό μου… Κάνω πολιτική 18 χρόνια έλαβα 45.000 σταυρούς, μιλάω με χιλιάδες ανθρώπους το χρόνο λέτε να τους ζητάω ποινικό μητρώο πριν μιλήσω; Διάφοροι χρησιμοποιούν ονόματα. Ξέρω τον τάδε θα στο φτιάξω. Τα λένε αυτά μεταξύ τους, Έχει γίνει κάτι; Έχει βγει μεροκάματο στις τηλεοράσεις με αυτό. Επένδυση.

Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Βάρρας

Από την πλευρά του, ο Γ. Βάρρας διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα ανέφερε στην Εξεταστική ο Μ. Βορίδης, λέγοντας ότι «τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε. Απολύτως τίποτα», και συμπληρώνοντας ότι «την αποπομπή μου από Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά την απεργαζόταν με τον Διευθυντή του κ. Αθανασά από τον Ιούλιο του 2020 όταν πρωτο-έστειλα το σχέδιο προκήρυξης για τον τεχνικό σύμβουλο στο γραφείο του κατόπιν αιτήματος του, όπως κατέθεσα και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής»

Αναλυτικά ο σύμβουλος του πρωθυπουργού ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «με βάση τα όσα ανέφερε ο κ. Βορίδης στην Εξεταστική έχω να δηλώσω τα εξής όπως έγιναν:

Με κάλεσε στο γραφείο του και μου ζήτησε την παραίτηση προφασιζόμενος ότι η δημοσιότητα για τον τεχνικό σύμβουλο δε κάνει καλό.

Την αποπομπή μου από Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά την απεργαζόταν με τον Διευθυντή του κ. Αθανασά από τον Ιούλιο του 2020 όταν πρωτο-έστειλα το σχέδιο προκήρυξης για τον τεχνικό σύμβουλο στο γραφείο του κατόπιν αιτήματος του, όπως κατέθεσα και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναλυτικά.

Τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε. Απολύτως τίποτα.

Επίσης όσον αφορά για τους ελέγχους αυτοί είχαν ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2020 και την ημέρα που μου ζητήθηκε η παραίτηση ήδη είχα στείλει στην δικαιοσύνη τρεις υποθέσεις. Δεν ισχύουν και εδώ όσα ανέφερε.

Όσον αφορά για τη διακήρυξη που την εξήρε ήταν αυτή που είχα στη θητεία μου δημιουργήσει και επιβεβαιώνει με περίτρανο τρόπο ότι αυτή η διακήρυξη άνοιξε τον ανταγωνισμό».

«Άδειασμα» Γεωργαντά σε Αυγενάκη

Υπενθυμίζεται ότι χθες κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, «άδειασε» τον Λευτέρη Αυγενάκη, για όσα εκείνος είπε για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο, πως έδωσε εντολή πληρωμής παρά τις ενστάσεις διευθυντών του οργανισμού και η οποία οδήγησε σε πρόστιμο. Σύμφωνα με τον Γιώργο Γεωργαντά «ο υπουργός δεν έχει την δυνατότητα να δώσει το εντέλλεσθε». Εξέφρασε δε, τη βεβαιότητα ότι ο κ. Σημανδράκος λειτούργησε εντός νομίμου πλαισίου και ότι οι πληρωμές έγιναν με «σύννομο τρόπο».

Για τη συνεργασία του με την Παρασκευή Τυχεροπούλου είπε ήταν ουσιαστική και παραγωγική, ενώ σε ό,τι αφορά στον πρώην πρόεδρο Ευάγγελο Σημανδράκο απάντησε ότι έμεινε ικανοποιημένος. Σε ερώτηση για τον πρώην πρόεδρο Δημήτρη Μελά σχολίασε πως εάν γνώρισε το περιεχόμενο των επισυνδέσεων θα επαναξιολογούσε την άποψή του.