Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γεωργαντάς «σφάζει με το γάντι» τον Αυγενάκη, καλύπτει Τυχεροπούλου και Σημανδράκο

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ πυροδότησε η κατάθεση του Γιώργου Γεωργαντά, διαδόχου του Λευτέρη Αυγενάκη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο πρώην υπουργός και νυν αντιπρόεδρος της Βουλής που κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έγιναν επί ημερών του για τις διαδικασίες πληρωμών στο κυβερνητικό «νέφος» στην οποία –όπως είπε– αντέδρασαν ορισμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, τα οποία «επιδίωξαν να υπονομεύσουν, να απαξιώσουν και να ακυρώσουν» την πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού του συστήματος.

Έσφαξε παράλληλα με το γάντι τον Λευτέρη Αυγενάκη για όσα ο ίδιος είπε, χθες, για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο, πως έδωσε εντολή πληρωμής παρά τις ενστάσεις διευθυντών του οργανισμού και η οποία οδήγησε σε πρόστιμο. Σύμφωνα με τον Γιώργο Γεωργαντά «ο υπουργός δεν έχει την δυνατότητα να δώσει το εντέλλεσθε». Εξέφρασε δε, τη βεβαιότητα ότι ο κ. Σημανδράκος λειτούργησε εντός νομίμου πλαισίου και ότι οι πληρωμές έγιναν με «σύννομο τρόπο».

Για τη συνεργασία του με την Παρασκευή Τυχεροπούλου είπε ήταν ουσιαστική και παραγωγική, ενώ σε ό,τι αφορά στον πρώην πρόεδρο Ευάγγελο Σημανδράκο απάντησε ότι έμεινε ικανοποιημένος. Σε ερώτηση για τον πρώην πρόεδρο Δημήτρη Μελά σχολίασε πως εάν γνώρισε το περιεχόμενο των επισυνδέσεων θα επαναξιολογούσε την άποψή του.

Δεσμεύσεις ΑΦΜ

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών ο πρώην υπουργός ρωτήθηκε για τα 2.021 ύποπτα ΑΦΜ που δεσμεύθηκαν επί υπουργίας του, λέγοντας ότι τελικά πληρώθηκαν μόνον 91, επειδή οι αιτούντες προσκόμισαν στοιχεία. Αναφερόμενος σε αυτά που γίνονταν με τις αιτήσεις, σημείωσε ότι επιτήδειοι δήλωναν ιδιωτικούς βοσκοτόπους που κατά πλειοψηφία ήταν δημόσιες εκτάσεις και λόγω της έλλειψης κτηματολογίου αλλά και διασύνδεσης με το gov.gr δήλωναν νομή στις εκτάσεις αυτές, χωρίς οι υπηρεσίες να ζητούν απόδειξη της νομής.

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση Γεωργαντά

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη ανέφεραν πως η σημερινή κατάθεση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιου Γεωργαντά, εκθέτει ανεπανόρθωτα τον διάδοχό του στο Υπουργείο Λ. Αυγενάκη. «Όπως φάνηκε από μια σειρά απαντήσεων του πρώην Υπουργού, κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Οργανισμού και αποσύνδεσή του από τον τεχνικό σύμβουλο και τα ιδιωτικά συμφέροντα, εγκαταλείφθηκε συνειδητά από την επόμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Με βάση τις απαντήσεις του κ. Γεωργαντά αποδεικνύεται ότι μια μεταρρύθμιση που διασφάλιζε την διαφάνεια των πληρωμών των αγροτών και την εξάλειψη των πελατειακών εξαρτήσεων ακυρώθηκε από τον Λ. Αυγενάκη», ανέφεραν για να προσθέσουν πως ο κ. Γεωργαντάς επιβεβαίωσε ότι η μετάβαση του ΟΣΔΕ στο gov.gr που θα αποτελούσε μια κεντρική μεταρρύθμιση για τη διαφάνεια και τον έλεγχο των επιδοτήσεων υπονομεύθηκε. «Ενώ η πλατφόρμα είχε μάλιστα λειτουργήσει επιτυχώς το 2022, επί Υπουργίας του, χωρίς τεχνικό σύμβουλο και με πλήρη διαφάνεια, ο διάδοχός του στο Υπουργείο, ο κ. Αυγενάκης εγκατέλειψε τη μεταρρύθμιση για να επαναφέρει τον παλαιό μηχανισμό, δηλαδή τον μηχανισμό εξάρτησης των αγροτών από τον τεχνικό σύμβουλο».

Από τη ΝΔ κάνουν λόγο για fake news του ΠΑΣΟΚ. «Δεν είπα ποτέ ότι ανεκόπη η μετάβαση στο gov.gr επί Αυγενάκη», αναφέρουν επικαλούμενοι απαντήσεις του κ. Γεωργαντά και κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ ότι βιάστηκε να δημιουργήσει εντυπώσεις και διαψεύστηκε. «Η βιασύνη του ΠΑΣΟΚ να προκαλέσει επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για να καλύψει την πολιτική ουσία που δεν το συνέφερε, είχε σαν αποτέλεσμα τη διάψευσή του», υποστηρίζουν στη ΝΔ.

«Ο ισχυρισμός ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς με την σημερινή κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, «εκθέτει ανεπανόρθωτα τον διάδοχό του στο Υπουργείο Λευτέρη Αυγενάκη» υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Αυγενάκης εγκατέλειψε τη μεταρρύθμιση για να επαναφέρει τον μηχανισμό εξάρτησης των αγροτών από τον τεχνικό σύμβουλο», αποτελεί ένα ακόμη fake news», αναφέρουν και προσθέτουν: «Στην κατάθεσή του ο κ. Γεωργαντάς υπογράμμισε επί λέξει: «Τo gov.gr είναι δύσκολη διαδικασία και μεγάλη και προχωράει. Δεν είπα ποτέ ότι ανεκόπη η μετάβαση στο gov.gr επί Αυγενάκη. Ποτέ δεν είπα, επίσης, ότι ο τεχνικός σύμβουλος δεν ήταν αναγκαίος, το διευκρίνισα πριν. Κάποια στιγμή η στόχευση είναι να γίνει αυτόνομος ο οργανισμός και αυτό θα επιτευχθεί μόλις ολοκληρωθεί το gov.gr».

«Η αλήθεια είναι ενοχλητική, αλλά δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να γίνει κατανοητή», απαντούν από το ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνουν πως ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι με το gov.gr υπήρξε διαφάνεια και περιορισμός στην κατανομή Εθνικού Αποθέματος το 2022, 20 φορές λιγότερο από το 2020!

«Δεν υπάρχουν fake news από το ΠΑΣΟΚ. Fake news είναι να ισχυρίζονται μετά τις επισυνδέσεις και τις αποκαλύψεις για το « κράτημα» των καταγγελιών για οκτώ μηνες, από τους Αυγενάκη και Ζερβό, ότι στήριξαν το gov.gr και πλήρωναν τα δεσμευμένα μετά από ελέγχους», αναφέρουν στη Χαριλάου Τρικούπη.

Γ. Γεωργαντάς: Δεν προχώρησε ο πειθαρχικός έλεγχος

Ο Γιώργος Γεωργαντάς στην κατάθεσή του αποκάλυψε ότι ο πειθαρχικός έλεγχος που είχε ζητήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον Νοέμβριο του 2022 για στελέχη του Οργανισμού δεν προχώρησε ποτέ.

Όπως κατήγγειλε συγκεκριμένοι διευθυντές τμημάτων αντί να ελέγχουν τις αιτήσεις των παραγωγών αρκούνταν σε επιφανειακούς και τυπικούς, «στεγνούς», όπως είπε ελέγχους περιοριζόμενοι στα χαρτιά των φακέλων, χωρίς να εξετάζουν ουσιαστικά τις αιτήσεις των παραγωγών.Ο κ. Γεωργαντάς δεν έκρυψε την ενόχλησή του και για τη στάση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία –όπως είπε– επέδειξε αδιαφορία και απροθυμία να στηρίξει τη μετάβαση στη νέα εποχή, εμποδίζοντας ουσιαστικά τη μεταρρύθμιση.

Διαβάστε επίσης:

Τα ΕΛΤΑ «διέλυσαν» την κυβέρνηση: Μαξίμου, υπουργοί, ΚΟ ψάχνουν ισορροπία χωρίς αιφνιδιασμούς και… κρυφά emails – Τα 3 πρόσωπα κλειδιά

Σύνοδος της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας: Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας και οι στόχοι των ΗΠΑ (live)

Γιατί η Κεντροαριστερά κερδίζει τους δήμους – Ο Μαμντάνι και η σύνδεση Νέας Υόρκης με Παρίσι, Ρώμη, Βαρκελώνη, Αθήνα και Κωνσταντινουπόλη