search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 17:54
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 16:16

Ζάππειο: Περίσσεψαν τα χαμόγελα ανάμεσα σε Γκιλφόιλ, Μητσοτάκη και υπουργούς (Photos)

07.11.2025 16:16
mitsotakis gkilfoil 66- new

Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στην Atlantic-See LNG Trade Α.Ε. και την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη και χαλάρωσαν όλοι στο Ζάππειο, στη δεύτερη ημέρα του Ενεργειακού Συνεδρίου.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφθασε νωρίς στο Ζάππειο και υποδέχθηκε την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Στο Ζάππειο από νωρίς βρέθηκαν οι τρεις Αμερικανοί υπουργοί, Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας, καθώς και εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης και φυσικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία.

Το ενδιαφέρον και τα φλας των φωτογράφων μονοπώλησαν τα πηγαδάκια ανάμεσα στη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τους υπουργούς, Ελλάδας και ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Λάβρος Πολάκης για Βορίζια και οπλοκατοχή: «Υποτιθέμενη παράδοση καπετανιάς και λεβεντομ@λ@κί@ς»

Σύνοδος PTEC: Με τη μία στα… βαθιά η Γκίλφοϊλ, υπέγραψε συμφωνία για τη τεχνητή νοημοσύνη

Τσίπρας: Στις 24 Νοεμβρίου η κυκλοφορία της «Ιθάκης», στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση στην Αθήνα, στο Παλλάς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε δύο άτομα για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα

mak laren odigos astynomikos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Οδηγός με Mclaren έκανε γκαζιές και αστυνομικός που τον σταμάτησε του είπε «πάτα το!» (Video)

metro_0710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

opekepe 22- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι κατηγορούμενοι στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση

xysoxoidis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή: «Επικοινωνιακό “ξέπλυμα” της κυβερνητικής ευθύνης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 17:52
peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε δύο άτομα για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα

mak laren odigos astynomikos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Οδηγός με Mclaren έκανε γκαζιές και αστυνομικός που τον σταμάτησε του είπε «πάτα το!» (Video)

metro_0710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

1 / 3