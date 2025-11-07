Ζάππειο: Περίσσεψαν τα χαμόγελα ανάμεσα σε Γκιλφόιλ, Μητσοτάκη και υπουργούς (Photos)

Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στην Atlantic-See LNG Trade Α.Ε. και την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη και χαλάρωσαν όλοι στο Ζάππειο, στη δεύτερη ημέρα του Ενεργειακού Συνεδρίου.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφθασε νωρίς στο Ζάππειο και υποδέχθηκε την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Στο Ζάππειο από νωρίς βρέθηκαν οι τρεις Αμερικανοί υπουργοί, Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας, καθώς και εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης και φυσικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία.

Το ενδιαφέρον και τα φλας των φωτογράφων μονοπώλησαν τα πηγαδάκια ανάμεσα στη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τους υπουργούς, Ελλάδας και ΗΠΑ.

