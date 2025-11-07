search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

07.11.2025 11:31

Τσίπρας: Στις 24 Νοεμβρίου η κυκλοφορία της «Ιθάκης», στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση στην Αθήνα, στο Παλλάς

07.11.2025 11:31
tsipras_ithaki_0511_1920-1080_new

Επίσημη είναι πλέον η ημερομηνία κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που διευκολύνει και τον σχεδιασμό των εκδηλώσεων παρουσίασης από εκεί και έπειτα, με πρώτο σταθμό φυσικά την Αθήνα, ενώ θα ακολουθήσει η Θεσσαλονίκη.

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 οι εκδόσεις Gutenberg διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου στο Θέατρο Παλλάς (Αθήνα-Βουκουρεστίου 5).

Ηδη έχει δοθεί στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα, το οποίο διατίθεται και σε audiobook, με τη φωνή του ίδιου, όσο και του Αιμίλιου Χειλάκη.

Χθες μάλιστα, κυκλοφόρησε και βίντεο… backstage από τις ηχογραφήσεις στο στούντιο του πρώην πρωθυπουργού και του γνωστού ηθοποιού, με τον Τσίπρα να φαίνεται πως απολαμβάνει τη διαδικασία.

