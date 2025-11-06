Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή» διαμηνύει ο Αλέξης Τσίπρας μέσω του προλόγου του βιβλίου του που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, ως προδημοσίευση. Και φαίνεται πως θα ακουστεί με όλους τους τρόπους, αφού η «Ιθάκη» θα κυκλοφορήσει και ηχογραφημένα, σε μορφή audiobook.
Μάλιστα όπως εξηγεί με ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, το μεγαλύτερο μέρος έχει ηχογραφηθεί με τη φωνή του ηθοποιού Αιμίλιου Χειλάκη, ενώ κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος είναι με την φωνή του ίδιου του πρώην πρωθυπουργού.
Αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας:
«Για τις ανάγκες του audioBook της “Ιθάκης” ηχογραφήσαμε το βιβλίο στα στούντιο της BookVoice.
Το μεγαλύτερο μέρος έχει ηχογραφηθεί με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη. Κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος, από εμένα».
Και συμπληρώνει:
«Ομολογώ η ανάγνωση του κειμένου ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.
Διαβάζοντας ξανά και αφηγούμενος τα κείμενά μου, ένιωθα τα ίδια -ίσως και ισχυρότερα- συναισθήματα από αυτά της πρώτης γραφής.
Καλή ακρόαση!».
