06.11.2025 16:48

Η «Ιθάκη» του Τσίπρα και σε audiobook – Ποιος είναι ο αφηγητής

«Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή» διαμηνύει ο Αλέξης Τσίπρας μέσω του προλόγου του βιβλίου του που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, ως προδημοσίευση. Και φαίνεται πως θα ακουστεί με όλους τους τρόπους, αφού η «Ιθάκη» θα κυκλοφορήσει και ηχογραφημένα, σε μορφή audiobook.

Μάλιστα όπως εξηγεί με ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, το μεγαλύτερο μέρος έχει ηχογραφηθεί με τη φωνή του ηθοποιού Αιμίλιου Χειλάκη, ενώ κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος είναι με την φωνή του ίδιου του πρώην πρωθυπουργού.

Αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας:

«Για τις ανάγκες του audioBook της “Ιθάκης” ηχογραφήσαμε το βιβλίο στα στούντιο της BookVoice. 

Το μεγαλύτερο μέρος έχει ηχογραφηθεί με τη φωνή του  Αιμίλιου Χειλάκη. Κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος, από εμένα».

Και συμπληρώνει:

«Ομολογώ η ανάγνωση του κειμένου ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. 

Διαβάζοντας ξανά και αφηγούμενος τα κείμενά μου, ένιωθα τα ίδια -ίσως και ισχυρότερα- συναισθήματα από αυτά της πρώτης γραφής.

Καλή ακρόαση!».

«Kαουμπόι» κι ο Βελόπουλος μετά τον Άδωνι – «Το νόμιμο όπλο στο σπίτι σου»

Ποιοι εφοπλιστές πήγαν στο Ζάππειο για επαφές με τους Αμερικανούς αξιωματούχους για την ενέργεια

Υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής δηλώνει ο Άδωνις – Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις εμπρηστικές δηλώσεις

pilos_navagio_0210_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο στην Πύλο: Ποινική δίωξη στον αρχηγό του Λιμενικού και άλλους τρεις ανώτερους αξιωματικούς

xrysoxoidis 511- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη την Παρασκευή ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια

AIF conference
ADVERTORIAL

8ο Athens Investment Forum: Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον

texas-gynaika
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα βασανίστηκε και κρατήθηκε αλυσοδεμένη σε αυλή για μήνες «από φίλους που δεν τη συμπαθούσαν πια»

COSMOTE TELEKOM grigoro internet sxoleia 2
ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Νέα εποχή συνδεσιμότητας σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της χώρας με δωρεάν γρήγορο ίντερνετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

