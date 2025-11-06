Ποιοι εφοπλιστές πήγαν στο Ζάππειο για επαφές με τους Αμερικανούς αξιωματούχους για την ενέργεια

Μεγάλα ονόματα της ναυτιλίας έδωσαν το παρών την Πέμπτη στο Ζάππειο, για συναντήσεις με τους κορυφαίους Αμερικανούς παράγοντες, πολιτικούς και επιχειρηματίες, που παρέστησαν στο συνέδριο PTEC, προφανώς για να διερευνήσουν και ενδεχομένως να συνάψουν συμφωνίες για μεταφορά αμερικανικού LNG μελλοντικά, σε Ρεβυθούσα και FSRU Αλεξανδρούπολης.

Μεταξύ άλλων παρόντες ήσαν η κυρία Αγγελικούση, ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Νίκος Τσάκος και ο Γιώργος Προκοπίου που είναι και ο κατεξοχήν «βασιλιάς» του LNG στη ναυτιλία.

Στο επιχειρηματικό φόρουμ του Ζαππείου συμμετέχουν αμερικάνικες εταιρείες όπως οι ExxonMobil, Cheniere, ConocoPhillips, EQT, Venture Global, Excelerate Energy και Westinghouse, αλλά και ευρωπαϊκές όπως οι Italgas, DTek και E-INFRA, μαζί με τεχνολογικές εταιρίες όπως Google και Amazon.

Από ελληνικής πλευράς, συμμετέχουν οι επικεφαλής της ΔΕΗ, Helleniq Energy, Energean, ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΣΦΑ.

Συγκεκριμένα ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο CEO της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης, ο επικεφαλής της Energean Μαθιός Ρήγας, ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης και η CEO του ΔΕΣΦΑ Μαρία Ρίτα Γκάλι.

Σύμφωνα με το νέο αμερικανικό δόγμα όπως διατυπώθηκε από τον Νταγκ Μπέργκαμ, είναι ότι «θα παράξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο LNG μπορούμε για να ρίξουμε τις τιμές».

Με 800 εκατομμύρια ανθρώπους, το ένα δέκατο του πλανήτη να μην έχει καν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, η ηθική υπεροχή δεν είναι να λέμε ότι θα σώσουμε τον πλανήτη από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη το 2100 κατά 1-2 βαθμούς σύμφωνα με κάποιο υπολογιστικό μοντέλο. Η ηθική υπεροχή ανήκει στους ανθρώπους που πιστεύουν σε προσιτή, αξιόπιστη και ασφαλή ενέργεια.

Ο κ. Μπέργκαμ ανέφερε ότι οι δύο λέξεις που συνοψίζουν την ενεργειακή ατζέντα του Προέδρου Τραμπ είναι ειρήνη και ευημερία, καθώς η ενέργεια δεν είναι μία ακόμη βιομηχανία, αλλά το θεμέλιο όλων των βιομηχανιών. Αναφέρθηκε στις νέες προοπτικές που διανοίγονται με την τεχνητή νοημοσύνη η οποία δημιουργεί εκρηκτική ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια.

Πρόσθεσε ότι οι μεγαλύτερες επενδύσεις θα κατευθυνθούν σε περιοχές που παρέχουν χαμηλό κόστος ενέργειας. «Αν πάτε σε ένα μέρος του κόσμου που έχει μια σειρά πολιτικών που οδηγούν σε αύξηση των τιμών της ενέργειας, θα χάσετε το επόμενο κύμα επενδύσεων που θα οδηγήσει σε αυτή την επανάσταση. Αυτό θα επηρεάσει τη βιομηχανία και, στη συνέχεια, την τεχνητή νοημοσύνη που ακολουθεί, τη ρομποτική και τη μηχανική», είπε. «Έχω μεγάλες ανησυχίες και νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλες ανησυχίες για την ΕΕ γενικά, για το ρυθμιστικό κόστος που την επιβαρύνει», κατέληξε, επισημαίνοντας τον κίνδυνο «οι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη να χάσουν αυτό το επόμενο κύμα λόγω της ρυθμιστικής κόπωσης».

Τον υπουργό Εσωτερικών προσφώνησε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία αναφερόμενη στη σημερινή συμφωνία συμμετοχής της ExxonMobil στην παραχώρηση του «μπλοκ 2» στο Ιόνιο, έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία που υπογραμμίζει την ισχύ της συμμαχίας των δύο χωρών.

