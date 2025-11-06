search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 17:36
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

06.11.2025 16:27

«Kαουμπόι» κι ο Βελόπουλος μετά τον Άδωνι – «Το νόμιμο όπλο στο σπίτι σου»

06.11.2025 16:27
velopoulos-vouli

Υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής τάχθηκε μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη κι ο Κυριάκος Βελόπουλος μετά τα όσα τραγικά συνέβησαν στα Βορίζια της Κρήτης. 

«Ποια είναι η λύση; Εδώ είναι η αντίφαση πολλών της ψευτοαριστεράς: λένε ότι τα ναρκωτικά διαδίδονται γιατί είναι παράνομα, αλλά δεν λένε ότι τα παράνομα όπλα διαδίδονται γιατί είναι παράνομα. Η λύση είναι αυτή που λέει Ελληνική Λύση! Το νόμιμο όπλο στο σπίτι σου να ξέρω ποιος είσαι και να μπορείς να αμύνεσαι. Άκουσα και τον Γεωργιάδη να αντιγράφει την Ελληνική Λύση. Φέρτε εδώ το νόμο» είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, απευθύνοντας έκκληση στους βουλευτές της Κρήτης, που «κρύφτηκαν ως δειλοί πολιτικοί»  να συμφωνήσουν μαζί με τον περιφερειάρχη, τους δημάρχους και τους κοινοτάρχες σε κοινή λύση. Κατά τον ίδιο αυτό που πρέπει να γίνει είναι ένα Μνημόνιο «για να τελειώσει η ιστορία με τις βεντέτες και τα παράνομα όπλα». 

«Να μην κρύβονται οι βουλευτές της Κρήτης γιατί η σιωπή είναι συνενοχή. Όλοι σιωπούσαν. Υπάρχουν βίντεο από την κηδεία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη όπου έπεσαν 3.000 σφαίρες από παράνομα όπλα. Σε γάμο βουλευτή της ΝΔ έπεσαν που έπεσαν 6.000 σφαίρες από καλάζνικοφ», είπε.

