ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 11:22
07.11.2025 10:29

Βουλή: Από την Τετάρτη… πιάνει δουλειά ο «χρονοκόφτης»

07.11.2025 10:29
Από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί το αυτοματοποιημένο σύστημα στη Βουλή που θα «κόβει» τα μικρόφωνα των ομιλητών όταν εκείνοι ξεπερνούν τον προκαθορισμένο χρόνο που τους δίνεται για τις τοποθετήσεις τους.

Αυτό αποφασίστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων και αυτό θα εφαρμοστεί από τούδε και όλα δείχνουν ότι το νέο σύστημα θα προκαλέσει εντάσεις – όχι μόνο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και με άλλους βουλευτές, οι οποίοι αισθάνονται ότι λειτουργεί πολύ περιοριστικά.

Αναμένουμε τις πρώτες «εκρήξεις»…

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς «πυροβολεί» τους Βορειοευρωπαίους και… την Τουρκία

ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί μέσα σε σχολείο, δεκάδες τραυματίες (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Live τα μέτρα για την οπλοκατοχή στην Κρήτη – «Τέρμα πια οι νταήδες»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επίθεση Βορίδη σε Βάρρα – «Του ζήτησα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μου απάντησε “δεν έχω στοιχεία”»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Κυρανάκης για την αμαξοστοιχία στη Σίνδο: «Το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή»

ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

ΚΟΣΜΟΣ

Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο με την ανακοίνωση μείωσης της τιμής των φαρμάκων (Video)

