Βουλή: Από την Τετάρτη… πιάνει δουλειά ο «χρονοκόφτης»

Από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί το αυτοματοποιημένο σύστημα στη Βουλή που θα «κόβει» τα μικρόφωνα των ομιλητών όταν εκείνοι ξεπερνούν τον προκαθορισμένο χρόνο που τους δίνεται για τις τοποθετήσεις τους.

Αυτό αποφασίστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων και αυτό θα εφαρμοστεί από τούδε και όλα δείχνουν ότι το νέο σύστημα θα προκαλέσει εντάσεις – όχι μόνο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και με άλλους βουλευτές, οι οποίοι αισθάνονται ότι λειτουργεί πολύ περιοριστικά.

Αναμένουμε τις πρώτες «εκρήξεις»…

Διαβάστε επίσης

Αυτοκριτική και… κριτική (στους δικούς του) – Τα δύο κεφάλαια που «καίνε» στο βιβλίο Τσίπρα

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος επανεμφανίζεται με TikTok και κάνει αναλύσεις… γκάλοπ

Ο Σκλήκας και τα νεύρα των βουλευτών