06.11.2025 10:07

Αυτοκριτική και… κριτική (στους δικούς του) – Τα δύο κεφάλαια που «καίνε» στο βιβλίο Τσίπρα

Δύο είναι τα σημεία που περιμένουν πολλοί, για να διαβάσουν μόλις πάρουν στα χέρια τους την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα:

Την αυτοκριτική που διαβεβαιώνει ότι θα κάνει μέσα από το βιβλίο και τις αιχμές ή και επιθέσεις σε κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ.

«Μπορεί να έκανα λάθη» αναφέρει ο ίδιος στο προλογικό του σημείωμα που δημοσιοποίησε χθες. Δύσκολη κίνηση, αλλά μάλλον αναγκαία αυτή η αυτοκριτική.

Ως προς τους «Άλλους» – που είναι η… κόλαση, κατά των Σαρτρ – έχει ασκηθεί πίεση να μην είναι σκληρός, έχω μάθει.

Θα δούμε τα αποτελέσματα, καθώς ο πρόεδρος Αλέξης ήταν πάντα συναισθηματικά ευάλωτος στους επί χρόνια συνοδοιπόρους του.

Βέβαια, το βιβλίο θα είναι κατά τον ίδιο και μία κατάθεση για το μέλλον. Θα φανεί.

