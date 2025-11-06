Αυτοκριτική και… κριτική (στους δικούς του) – Τα δύο κεφάλαια που «καίνε» στο βιβλίο Τσίπρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύο είναι τα σημεία που περιμένουν πολλοί, για να διαβάσουν μόλις πάρουν στα χέρια τους την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα:
Την αυτοκριτική που διαβεβαιώνει ότι θα κάνει μέσα από το βιβλίο και τις αιχμές ή και επιθέσεις σε κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ.
«Μπορεί να έκανα λάθη» αναφέρει ο ίδιος στο προλογικό του σημείωμα που δημοσιοποίησε χθες. Δύσκολη κίνηση, αλλά μάλλον αναγκαία αυτή η αυτοκριτική.
Ως προς τους «Άλλους» – που είναι η… κόλαση, κατά των Σαρτρ – έχει ασκηθεί πίεση να μην είναι σκληρός, έχω μάθει.
Θα δούμε τα αποτελέσματα, καθώς ο πρόεδρος Αλέξης ήταν πάντα συναισθηματικά ευάλωτος στους επί χρόνια συνοδοιπόρους του.
Βέβαια, το βιβλίο θα είναι κατά τον ίδιο και μία κατάθεση για το μέλλον. Θα φανεί.
