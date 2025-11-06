search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 08:56
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 08:26

Ο Σκλήκας και τα νεύρα των βουλευτών

06.11.2025 08:26
sklikas_ELTA_new

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο – παραιτηθείς – διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, βρέθηκε στο στόχαστρο των βουλευτών της ΝΔ που συμμετείχαν στη διαβόητη πλέον τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας, η οποία οδήγησε τελικά στην αποπομπή του.

Αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι πώς «στάθηκε» ο Γ. Σκλήκας απέναντι στους βουλευτές, οι οποίοι ήδη έβραζαν μετά την απόφαση των ΕΛΤΑ για «ξαφνικό θάνατο» 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Αυτό, λοιπόν, που λένε οι πληροφορίες ότι τους εξαγρίωσε ακόμα περισσότερο ήταν το ύφος του πρώην στελέχους του οργανισμού.

Δηλαδή, λένε οι ίδιες πληροφορίες, ο Γ. Σκλήκας είχε συμπεριφορά αφ’ υψηλού και ότι τους κατηγόρησε ότι διαμαρτύρονται μόνο και μόνο για την εκλογική τους «πελατεία». Ε, εκεί οι βουλευτές «τα πήραν στο κρανίο» και έγινε ό,τι έγινε, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η «καρατόμηση» Σκλήκα, έστω κι αν η κυβέρνηση λέει ότι το σχέδιο δεν αλλάζει.

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος: Τι εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία για τα κομματικά μέσα –«Πυρά» σε κυβέρνηση για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ενεργειακά

Βορίζια: Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης

Κικίλιας στη συνάντηση με τον ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ: Θα συνεργαστούμε με βάση τα κοινά μας συμφέροντα και προς όφελος της μέσης οικογένειας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kentaki new
ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Ο κινητήρας του αεροσκάφους της UPS πήρε φωτιά και αποκολλήθηκε – Συγκλονιστικά βίντεο

cancer_new
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος: Σχεδόν το 40% των περιπτώσεων μπορεί να προληφθεί – Οι πέντε παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο, τι πρέπει να γίνει

moutidou-new
MEDIA

Μουτίδου για Γκλέτσο: «Άκουσα ματσίλες, τοξικές αρρενωπότητες – Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται, φοβάται» (Video)

agriogourouna_dafni_
ΕΛΛΑΔΑ

Αγριογούρουνα μπήκαν στο Δαφνί και… έτρωγαν το γκαζόν (video)

limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπισμός 58 μεταναστών τα ξημερώματα στο Λασίθι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 08:56
kentaki new
ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Ο κινητήρας του αεροσκάφους της UPS πήρε φωτιά και αποκολλήθηκε – Συγκλονιστικά βίντεο

cancer_new
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος: Σχεδόν το 40% των περιπτώσεων μπορεί να προληφθεί – Οι πέντε παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο, τι πρέπει να γίνει

moutidou-new
MEDIA

Μουτίδου για Γκλέτσο: «Άκουσα ματσίλες, τοξικές αρρενωπότητες – Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται, φοβάται» (Video)

1 / 3