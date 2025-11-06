Ο Σκλήκας και τα νεύρα των βουλευτών

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο – παραιτηθείς – διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, βρέθηκε στο στόχαστρο των βουλευτών της ΝΔ που συμμετείχαν στη διαβόητη πλέον τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας, η οποία οδήγησε τελικά στην αποπομπή του.

Αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι πώς «στάθηκε» ο Γ. Σκλήκας απέναντι στους βουλευτές, οι οποίοι ήδη έβραζαν μετά την απόφαση των ΕΛΤΑ για «ξαφνικό θάνατο» 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Αυτό, λοιπόν, που λένε οι πληροφορίες ότι τους εξαγρίωσε ακόμα περισσότερο ήταν το ύφος του πρώην στελέχους του οργανισμού.

Δηλαδή, λένε οι ίδιες πληροφορίες, ο Γ. Σκλήκας είχε συμπεριφορά αφ’ υψηλού και ότι τους κατηγόρησε ότι διαμαρτύρονται μόνο και μόνο για την εκλογική τους «πελατεία». Ε, εκεί οι βουλευτές «τα πήραν στο κρανίο» και έγινε ό,τι έγινε, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η «καρατόμηση» Σκλήκα, έστω κι αν η κυβέρνηση λέει ότι το σχέδιο δεν αλλάζει.

