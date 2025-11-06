Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος επανεμφανίζεται με TikTok και κάνει αναλύσεις… γκάλοπ

Μετά από πολύμηνη απουσία από τη δημόσια σφαίρα, ο άλλοτε υπουργός της ΝΔ και κάποια φεγγάρια σύμβουλος επικοινωνίας στον ΣΥΡΙΖΑ (επί Τσίπρα αρχικά και μετά στον Κασσελάκη) Άρης Σπηλιωτόπουλος επανέρχεται.

Και κάνει αναλύσεις επί δημοσκοπήσεων, επιχειρώντας να φωτίσει το φαινόμενο της μεγάλης αδιαφορίας του εκλογικού σώματος, όπως αυτή εκφράζεται με την απάντηση ότι είναι «αναποφάσιστοι».

Αν κάποιος ήταν καχύποπτος θα έλεγε ότι με τόσα νέα κόμματα να ετοιμάζονται για να εμφανιστούν στο σκηνικό, ο Άρης τονίζει την επιστημονική και πολιτική του επάρκεια για να στελεχώσει οποιοδήποτε επιτελείο. Αλλά θα ήταν μία καχύποπτη σκέψη…

