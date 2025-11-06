search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

06.11.2025 20:56

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος επανεμφανίζεται με TikTok και κάνει αναλύσεις… γκάλοπ

06.11.2025 20:56
aris-spiliotopoulos

Μετά από πολύμηνη απουσία από τη δημόσια σφαίρα, ο άλλοτε υπουργός της ΝΔ και κάποια φεγγάρια σύμβουλος επικοινωνίας στον ΣΥΡΙΖΑ (επί Τσίπρα αρχικά και μετά στον Κασσελάκη) Άρης Σπηλιωτόπουλος επανέρχεται.

Και κάνει αναλύσεις επί δημοσκοπήσεων, επιχειρώντας να φωτίσει το φαινόμενο της μεγάλης αδιαφορίας του εκλογικού σώματος, όπως αυτή εκφράζεται με την απάντηση ότι είναι «αναποφάσιστοι».

@spiliotopoulos

♬ original sound – Aris Spiliotopoulos

Αν κάποιος ήταν καχύποπτος θα έλεγε ότι με τόσα νέα κόμματα να ετοιμάζονται για να εμφανιστούν στο σκηνικό, ο Άρης τονίζει την επιστημονική και πολιτική του επάρκεια για να στελεχώσει οποιοδήποτε επιτελείο. Αλλά θα ήταν μία καχύποπτη σκέψη…  

