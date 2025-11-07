Μία περίεργη σύμπτωση απόψεων Γεωργιάδη – Βελόπουλου για την οπλοκατοχή

Και ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να συμμαζέψει και να χειριστεί την υπόθεση με τα φονικά στα Βορίζια, προέκυψε απροσδόκητα μία περίεργη σύμπλευση με τον… Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει την άποψη ότι είναι υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής στη χώρα, κατά το αμερικάνικο μοντέλο. Για «αυτοπροστασία» όπως είπε.

Έλα όμως που την ίδια ώρα περίπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωνε ότι πρέπει να γίνει νόμιμη η οπλοκατοχή, να έχει ο καθένας ένα όπλο στο σπίτι του για να αμύνεται. Επικαλέστηκε μάλιστα το γεγονός ότι σε κηδεία, παρουσία του Μητσοτάκη, αλλά και σε γάμο βουλευτή της ΝΔ έπεσαν χιλιάδες πυροβολισμοί, για να ισχυριστεί πως υπάρχει υποκρισία.

Το πολιτικό θέμα είναι ότι κυβέρνηση και Βελόπουλος έρχονται όλο και πιο κοντά, ειδικά όταν η πρώτη υιοθετεί υπερδεξιά ατζέντα. Και τώρα τελευταία όλο και προς τα εκεί κινείται η κατά τα άλλα… «πασοκοκεντρώα κυβέρνηση»!

