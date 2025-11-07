search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 11:36
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 10:21

Μία περίεργη σύμπτωση απόψεων Γεωργιάδη – Βελόπουλου για την οπλοκατοχή

07.11.2025 10:21
georgiadis-velopoulos-vouli

Και ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να συμμαζέψει και να χειριστεί την υπόθεση με τα φονικά στα Βορίζια, προέκυψε απροσδόκητα μία περίεργη σύμπλευση με τον… Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει την άποψη ότι είναι υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής στη χώρα, κατά το αμερικάνικο μοντέλο. Για «αυτοπροστασία» όπως είπε.

Έλα όμως που την ίδια ώρα περίπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωνε ότι πρέπει να γίνει νόμιμη η οπλοκατοχή, να έχει ο καθένας ένα όπλο στο σπίτι του για να αμύνεται. Επικαλέστηκε μάλιστα το γεγονός ότι σε κηδεία, παρουσία του Μητσοτάκη, αλλά και σε γάμο βουλευτή της ΝΔ έπεσαν χιλιάδες πυροβολισμοί, για να ισχυριστεί πως υπάρχει υποκρισία.

Το πολιτικό θέμα είναι ότι κυβέρνηση και Βελόπουλος έρχονται όλο και πιο κοντά, ειδικά όταν η πρώτη υιοθετεί υπερδεξιά ατζέντα. Και τώρα τελευταία όλο και προς τα εκεί κινείται η κατά τα άλλα… «πασοκοκεντρώα κυβέρνηση»!

Διαβάστε επίσης:

Ο Άδωνις, η οπλοκατοχή και τα στατιστικά από τις ΗΠΑ

Αυτοκριτική και… κριτική (στους δικούς του) – Τα δύο κεφάλαια που «καίνε» στο βιβλίο Τσίπρα

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος επανεμφανίζεται με TikTok και κάνει αναλύσεις… γκάλοπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vietnam-tifonas
ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας Καλμάγκι: Πλησιάζουν τους 200 οι νεκροί στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 τα θύματα στο Βιετνάμ (photos/videos)

giatros-asthenis-new
ΥΓΕΙΑ

Πιλοτικό φάρμακο κατά του καρκίνου στο πάγκρεας δίνει νέα ελπίδα

tsipras_ithaki_0511_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας: Στις 24 Νοεμβρίου η κυκλοφορία της «Ιθάκης», στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση στην Αθήνα, στο Παλλάς

voridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζιοι «εμφύλιοι» για ΟΠΕΚΕΠΕ: Βορίδης κατά Βάρρα, μετά το «άδειασμα» Αυγενάκη από Γεωργαντά

kapelo-repoublikanoi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραμπισμός αλά… ελληνικά – Από το MAGA στο… MGGA, το καπέλο που επισκίασε την εκδήλωση στο Ζάππειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

CEO farmaka
ΚΟΣΜΟΣ

Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο με την ανακοίνωση μείωσης της τιμής των φαρμάκων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 11:36
vietnam-tifonas
ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας Καλμάγκι: Πλησιάζουν τους 200 οι νεκροί στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 τα θύματα στο Βιετνάμ (photos/videos)

giatros-asthenis-new
ΥΓΕΙΑ

Πιλοτικό φάρμακο κατά του καρκίνου στο πάγκρεας δίνει νέα ελπίδα

tsipras_ithaki_0511_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας: Στις 24 Νοεμβρίου η κυκλοφορία της «Ιθάκης», στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση στην Αθήνα, στο Παλλάς

1 / 3