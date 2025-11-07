Ο Άδωνις, η οπλοκατοχή και τα στατιστικά από τις ΗΠΑ

Υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής τάχθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας ότι του αρέσει το μοντέλο των ΗΠΑ και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας δεν εξηγεί αν από το μοντέλο των ΗΠΑ του αρέσουν και τα στατιστικά για τους θανάτους από τη χρήση όπλων στην Αμερική. Τα οποία – για το 2023 – έχουν ως εξής: σχεδόν 47.000 θάνατοι, εκ των οποίων οι 27.000 ήταν αυτοκτονίες και οι 18.000 θάνατοι από οπλοχρησία. Αυτά τα νούμερα αντιστοιχούν σε 14 θανάτους από όπλα, ανά 100.000 κατοίκους.

Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι αυτό που αρέσει στον Ά. Γεωργιάδη δεν αρέσει στην υπόλοιπη κυβέρνηση, οπότε μάλλον δεν θα επιτραπεί να κυκλοφορούν κουμπουροφόροι στο δρόμο, όπως στις ΗΠΑ που πηγαίνουν με επιθετικά τυφέκια στο… σούπερ μάρκετ.

Διαβάστε επίσης

Αυτοκριτική και… κριτική (στους δικούς του) – Τα δύο κεφάλαια που «καίνε» στο βιβλίο Τσίπρα

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος επανεμφανίζεται με TikTok και κάνει αναλύσεις… γκάλοπ

Ο Σκλήκας και τα νεύρα των βουλευτών