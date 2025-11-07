search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

07.11.2025 00:31

«Δεν είναι σαν να είμαι εγώ εσύ;» – Η στιγμή που ο Τσίπρας ακούει τον Χειλάκη να διαβάζει το βιβλίο του

07.11.2025 00:31
tsipras-xeilakis

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη». Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει και σε audiobook από την bookvoice.gr με αφηγητή τον Αιμίλιο Χειλάκη.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφεται η αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, όταν ακούει τον Αιμίλιο Χειλάκη να διαβάζει το βιβλίο του.

Ο Αλέξης Τσίπρας και η υπόλοιπη ομάδα ξεσπούν σε γέλια ενώ ο γνωστός ηθοποιός τον ρωτάει «Δεν είναι σαν να είμαι εγώ εσύ;» και τους εξηγεί «αυτό προσπαθώ να πετύχω. Το να διαβάσω ένα κείμενο είναι κάτι εύκολο. Το θέμα είναι σαν να είμαι ο άνθρωπος που το έχει ζήσει».

