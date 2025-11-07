Ο Γιώργος Αυτιάς «πυροβολεί» τους Βορειοευρωπαίους και… την Τουρκία

Παλιά μου τέχνη κόσκινο αυτή των βίντεο για τον Γιώργο Αυτιά.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ έχει βρει τη φόρμουλα την επικοινωνιακή – σιγά μην δεν την έβρισκε – και προσπαθεί με σύντομες λήψεις μέσα ή έξω από την ευρωβουλή να περάσει μηνύματα.

Αυτή τη φορά έφτιαξε ένα βίντεο για τη διαμάχη που υπάρχει μεταξύ Βορρά και Νότου στην ΕΕ σχετικά με τη διάθεση 97 δισ. ευρώ: Στην άμυνα που θέλουν οι πρώτοι ή στα κοινωνικά που θέλουν οι δεύτεροι; Ο Γιώργος είναι φυσικά με τον Νότο – καθότι και Νότιος, αλλά και των κοινωνικών θεμάτων.

Αλλά, ακόμα κι αν επικρατήσουν οι Βόρειοι, ο Αυτιάς θέτει ένα στόχο: Να μην ευνοηθεί από τα κονδύλια αυτά η Τουρκία.

Κάπως έτσι γίνεται σίγουρα ένας από τους δραστήριους ευρωβουλευτές της ΝΔ – αλήθεια, η Μελέτη πού είναι, υπάρχει;

