ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

07.11.2025 14:40

Λάβρος Πολάκης για Βορίζια και οπλοκατοχή: «Υποτιθέμενη παράδοση καπετανιάς και λεβεντομ@λ@κί@ς»

07.11.2025 14:40
Βαριές εκφράσεις χρησιμοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, σχολιάζοντας – με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια – την «παράδοση» της οπλοκατοχής στην Κρήτη.

Σε σχόλιό του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο Π. Πολάκης κάνει λόγο για «πολιτισμική βαρβαρότητα που εδράζεται στην αμορφωσιά, την παρανομία και την πολιτική κάλυψη», αλλά και για μια «υποτιθέμενη παράδοση καπετανιάς και λεβεντομ@λ@κί@ς για να καλύψει παράνομες δραστηριότητες εμπορίου όπλων, ζωοκλοπών και χασισοφυτειών».

Αναλυτικά, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε:

«Όλη αυτή η πολιτισμική βαρβαρότητα που εδράζεται στην αμορφωσιά, την παρανομία και την πολιτική κάλυψη σπάει με έναν τρόπο: με ανάπτυξη του τόπου και των ανθρώπων, η οποία θα φέρει εισόδημα με τίμιο τρόπο και εκπαίδευση των νέων γενεών. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Υπάρχουν περιοχές της Κρήτης και μάλιστα πρώτες διδάξασες στη ζωοκλοπή, τη βεντέτα, τη χρήση όπλων κ.α., που όμως λόγω της ανάπτυξης του τόπου τα τελευταία 30-40 χρόνια αυτά τα περιστατικά έχουν ελαχιστοποιηθεί ή μηδενιστεί.

Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι μορφώθηκε και ένα μεγαλύτερο αναπτύχθηκε μέσω της αγροτικής παραγωγής και του τουρισμού. Δημιούργησε μια υγιή βάση για καλύτερη ζωή των ανθρώπων που δεν έχει ανάγκη να ντύνεται με μια υποτιθέμενη παράδοση καπετανιάς και λεβεντομ@λ@κί@ς για να καλύψει παράνομες δραστηριότητες εμπορίου όπλων, ζωοκλοπών και χασισοφυτειών».

Για να δούμε, πώς θα πάρουν οι συντοπίτες του τη σκληρή κριτική του…

