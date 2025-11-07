search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 13:50
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 11:25

Τραμπισμός αλά… ελληνικά – Από το MAGA στο… MGGA, το καπέλο που επισκίασε την εκδήλωση στο Ζάππειο

07.11.2025 11:25
kapelo-repoublikanoi

Και ξαφνικά, όχι όμως από το πουθενά, ο… “τραμπισμός” αρχίζει να γοητεύει προκλητικά την κυβέρνηση. Όχι μόνο επί της ουσίας. Αλλά και στη φολκλορική του διάσταση.

Η σύνοδος των υπουργών για την ενέργεια λοιπόν, φαίνεται πως αποδείχθηκε μια καλή ευκαιρία για τους Αμερικανούς υπουργούς και τον κάθε συντηρητικό, να… διαφημίσουν τον Τραμπισμό τους και στην Ελλάδα. Με τις… ευλογίες προφανώς των διοργανωτών, δηλαδή η… κυβέρνηση.

Στην εκδήλωση εθεάθησαν καπέλα με το γνωστό σύνθημα του Τραμπ παραποιημένο «Κάντε την Ελλάδα Σπουδαία Ξανά», έχοντας στη μέση το γράμμα «R», για τους ρεπουμπλικανούς δηλαδή και γύρω από το γράμμα τη φράση «Ρεπουμπλικανοί του Εξωτερικού».

Πρόκειται για τον οργανισμό που εκπροσωπεί υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ που ζουν σε άλλες χώρες.

Δεν είναι και κανένα… μυστικό ότι η κυβέρνηση «τραμπίζει» όλο και περισσότερο, αλλά να υποκύπτει στα παιχνιδάκια κάθε θλιβερού Τραμπιστή, μάλλον δεν είναι και το καλύτερο. Και πάντως όχι και τόσο υψηλών αισθητικών στάνταρ.

Διαβάστε επίσης:

Αυτοκριτική και… κριτική (στους δικούς του) – Τα δύο κεφάλαια που «καίνε» στο βιβλίο Τσίπρα

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος επανεμφανίζεται με TikTok και κάνει αναλύσεις… γκάλοπ

Ο Σκλήκας και τα νεύρα των βουλευτών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elon musk 876- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Elon Musk: Η Tesla του δίνει ένα τρισ. δολάρια για να μη φύγει – Πώς μπορεί να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου

giannis-galatis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Γαλάτης: «Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες» (Video)

pregnant_woman_new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικό θαύμα στην Ελλάδα: Το δεύτερο παιδί της αναμένεται να φέρει σε λίγες ημέρες 40χρονη γυναίκα μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

indonesia_ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Ανήλικος ο ύποπτος για την επίθεση με δεκάδες τραυματίες σε τζαμί σχολείου

mitsotakis_hansen_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μήνυμα» Χάνσεν στον Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στήριξη στους αγρότες μόνο με βάση τους κανόνες της ΕΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 13:48
elon musk 876- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Elon Musk: Η Tesla του δίνει ένα τρισ. δολάρια για να μη φύγει – Πώς μπορεί να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου

giannis-galatis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Γαλάτης: «Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες» (Video)

pregnant_woman_new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικό θαύμα στην Ελλάδα: Το δεύτερο παιδί της αναμένεται να φέρει σε λίγες ημέρες 40χρονη γυναίκα μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

1 / 3