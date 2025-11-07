Τραμπισμός αλά… ελληνικά – Από το MAGA στο… MGGA, το καπέλο που επισκίασε την εκδήλωση στο Ζάππειο

Και ξαφνικά, όχι όμως από το πουθενά, ο… “τραμπισμός” αρχίζει να γοητεύει προκλητικά την κυβέρνηση. Όχι μόνο επί της ουσίας. Αλλά και στη φολκλορική του διάσταση.

Η σύνοδος των υπουργών για την ενέργεια λοιπόν, φαίνεται πως αποδείχθηκε μια καλή ευκαιρία για τους Αμερικανούς υπουργούς και τον κάθε συντηρητικό, να… διαφημίσουν τον Τραμπισμό τους και στην Ελλάδα. Με τις… ευλογίες προφανώς των διοργανωτών, δηλαδή η… κυβέρνηση.

Στην εκδήλωση εθεάθησαν καπέλα με το γνωστό σύνθημα του Τραμπ παραποιημένο «Κάντε την Ελλάδα Σπουδαία Ξανά», έχοντας στη μέση το γράμμα «R», για τους ρεπουμπλικανούς δηλαδή και γύρω από το γράμμα τη φράση «Ρεπουμπλικανοί του Εξωτερικού».

Πρόκειται για τον οργανισμό που εκπροσωπεί υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ που ζουν σε άλλες χώρες.

Δεν είναι και κανένα… μυστικό ότι η κυβέρνηση «τραμπίζει» όλο και περισσότερο, αλλά να υποκύπτει στα παιχνιδάκια κάθε θλιβερού Τραμπιστή, μάλλον δεν είναι και το καλύτερο. Και πάντως όχι και τόσο υψηλών αισθητικών στάνταρ.

