07.11.2025 12:23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 12:23

Σύνοδος PTEC: Με τη μία στα… βαθιά η Γκίλφοϊλ, υπέγραψε συμφωνία για τη τεχνητή νοημοσύνη

07.11.2025 12:23
theocharis-guilfoyle

Η εβδομάδα προσαρμογής στην Ελλάδα πέρασε  για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και πλέον έχει πέσει στα… βαθιά.

Η νέα πρέσβης ήταν το κεντρικό πρόσωπο αυτό το διήμερο στο Ζάππειο και την υπουργική Σύνοδο για την ενέργεια, όπου υπεγράφησαν σημαντικές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Η Γκίλφοϊλ ήταν παρούσα σε όλες τις συμφωνίες και τις υπογραφές, όπως αυτή σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία υπέγραψε ο Χάρης Θεοχάρης και ο Τζέικομπ Χέλμπεργκ, αμφότεροι υφυπουργοί Εξωτερικών.

