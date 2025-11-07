Σύνοδος PTEC: Με τη μία στα… βαθιά η Γκίλφοϊλ, υπέγραψε συμφωνία για τη τεχνητή νοημοσύνη

Η εβδομάδα προσαρμογής στην Ελλάδα πέρασε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και πλέον έχει πέσει στα… βαθιά.

Η νέα πρέσβης ήταν το κεντρικό πρόσωπο αυτό το διήμερο στο Ζάππειο και την υπουργική Σύνοδο για την ενέργεια, όπου υπεγράφησαν σημαντικές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Η Γκίλφοϊλ ήταν παρούσα σε όλες τις συμφωνίες και τις υπογραφές, όπως αυτή σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία υπέγραψε ο Χάρης Θεοχάρης και ο Τζέικομπ Χέλμπεργκ, αμφότεροι υφυπουργοί Εξωτερικών.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Στις 24 Νοεμβρίου η κυκλοφορία της «Ιθάκης», στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση στην Αθήνα, στο Παλλάς

Ο Γιώργος Αυτιάς «πυροβολεί» τους Βορειοευρωπαίους και… την Τουρκία

Βουλή: Από την Τετάρτη… πιάνει δουλειά ο «χρονοκόφτης»