«Θολά» μαθήματα φεμινισμού από την Ελεονώρα Μελέτη

Μαθήματα φεμινισμού από τις Βρυξέλλες αποφάσισε να κάνει η ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Ελεονώρα Μελέτη.

Σε ανάρτηση της μας ενημερώνει ότι «τα φύλα είναι δύο» και αποκαλεί τους intersex ανθρώπους, σπάνια εξαίρεση, «που επιβεβαιώνει το δίπολο». Η εξαίρεση αυτή βέβαια αντιπροσωπεύει το 1,7% του πληθυσμού παγκοσμίως, άρα δεν τη λες και αμελητέα. Για τους τρανς ανθρώπους, που αντιπροσωπεύουν το 1% του πληθυσμού παγκοσμίως ούτε λόγος...

Συνεχίζοντας το θολό αφήγημα της, επισημαίνει ότι ατζέντες που διαστρεβλώνουν θεμελιώδεις όρους βλάπτουν τα δικαιώματα των γυναικών και πως όποιοι «δεν θέλουν να “χωρέσουν”σε φύλο, θέλουν να προσδιορίζονται μπανάνες, γάτες, μαντζουράνες, Ναπολέοντες κλπ, μπορούν να το κάνουν ΕΛΕΥΘΕΡΑ! Δεν καταπατάται κανένα τους δικαίωμα!».

Να ενημερώσουμε την κ. Μελέτη ότι ο φεμινισμός, όπως και κάθε ιδεολογία, που επιδιώκει την ισότητα, επιθυμεί την ισότητα για όλους και δεν βλέπει τους άλλους αγώνες ανταγωνιστικά ούτε αποκλείει …

Η ανάρτηση της Ελεονώρας Μελέτη

Αρσενικό θηλυκό. Εντοπίζονται σπανιότατα κ κάποιες μεσοφυλικες παραλλαγές που έρχονται ως εξαιρέσεις να επιβεβαιώσουν το κανόνα του δίπολου χωρίς ωστόσο να αμφισβητήσουν ή να αλλάξουν τη βιολογική πραγματικότητα. Τα φύλα δεν είναι σε φάσμα.

«Σε φάσμα» βρίσκεται το ΑΦΗΓΗΜΑ των ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ κ των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ που συνοδεύει αυτά τα δύο φύλα κ θέλει ΠΡΟΣΟΧΗ κ ΑΓΩΝΑ για να αλλάξει ώστε να μην καλλιεργεί και συντηρεί βία κ ανισότητες.

Ο αγώνας όμως αυτός για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των γυναικών δεν χωράει ούτε λαϊκισμό, ούτε ιδεολογικές θολούρες. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης προστατεύει γυναίκες, κορίτσια άντρες, αγόρια, από τη βία. Η οποιαδήποτε όμως «δήθεν αντζεντα» που με το αφήγημα της αποσκοπεί στο να διαστρεβλώσει θεμελιώδεις όρους κ αξίες προκαλεί σύγχυση, δεν απελευθερώνει — ακυρώνει. Κάνει κακό εκεί που χρειάζεται καθαρή φωνή και σοβαρότητα: στα δικαιώματα των γυναικών. Αυτών τα δικαιώματα, ναι, κατά περιστάσεις και καταπατώνται και δεν αναγνωρίζονται. ΟΛΟΙ οι άλλοι που νιώθουν ότι καταπατώνται τα δικαιώματα τους επειδή:

δεν θέλουν να «χωρέσουν» σε φύλο,

θέλουν να προσδιορίζονται μπανάνες , γάτες, μαντζουράνες, Ναπολέοντες κλπ,

θέλουν να νιώθουν κ να εκφράζονται αλλιώς ως προς το αναμενόμενο για το βιολογικό τους φύλο,

Θέλουν Δευτέρα με πέμπτη να νιώθουν το ένα φύλο, κ πσκ να εκφράζονται με το άλλο

ΜΠΟΡΟΥΝ να το κάνουν ΕΛΕΥΘΕΡΑ! Δεν καταπατάται κανένα τους δικαίωμα!

