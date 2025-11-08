search
08.11.2025 18:58

Οι απουσίες (από… Πασόκους) που κόστισαν την νίκη της Κεντροαριστεράς στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

08.11.2025 18:58
doukas_kede_1_1210x682

Το συνέδριο των δημάρχων στην Αλεξανδρούπολη παραλίγο να αποτελέσει ένα μεγαλειώδες κάζο για την κυβέρνηση. Η παράταξη της ΝΔ κέρδισε οριακά την ψηφοφορία για το ψήφισμα: Η διαφορά ήταν μόλις 92-89 ψήφοι, παρότι γενικά οι συσχετισμοί στην ΚΕΔΕ είναι άνετα υπέρ της.

Αλλά η δυσφορία στην τοπική αυτοδιοίκηση για τις κυβερνητικές πολιτικές είναι διάχυτη.

Ακόμα κι έτσι όμως (με το 92-89 δηλαδή), το μήνυμα ήταν ισχυρό και η… λαχτάρα μεγάλη για την κυβέρνηση. 

Η κεντροαριστερά κατάφερε να συνεργαστεί, ξεπερνώντας τα όρια και τα εμπόδια που είχε μέχρι τώρα.

Όμως προκύπτει ένα ερώτημα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ: Υπήρξαν κάποιες απουσίες (στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τωρινών κα πρώην), που είτε απέφυγαν να ψηφίσουν, είτε ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος της γαλάζιας παράταξης.

Επειδή τίποτα δεν μένει κρυφό, μήπως η ΚΕΔΕ να έδινε επισήμως τον κατάλογο των ψηφισάντων; Να φανεί δηλαδή ποιοι επέλεξαν από τις κεντροαριστερές δυνάμεις να μην προσέλθουν καν στην ψηφοφορία. Είτε γιατί δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν την κυβέρνηση, επειδή συνεργάζονται ποικιλοτρόπως μαζί της (άλλη ώρα αυτά), είτε γιατί δεν ήθελαν να πιστωθεί τη νίκη ο Χάρης Δούκας, που ηγήθηκε, ως δήμαρχος Αθηναίων, του ενιαίου μετώπου της κεντροαριστεράς.

Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι μία διάφανη εικόνα θα είχε ενδιαφέρον…

1 / 3