Ο Μακάριος Λαζαρίδης απαντά στον Σαμαρά που τον είπε… βεζύρη 

Με μία σκληρή δήλωση στο topontiki.gr απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Αντώνης Σαμαράς – «ένας δικός του (σ.σ. του Κυριάκου Μητσοτάκη) παρατρεχάμενος βουλευτής δήλωσε με ύφος βεζύρη: “Καλύτερα για τον κύριο Σαμαρά είναι να πάει σπίτι του”. Τέτοια υποκρισία, τέτοια αλαζονεία» ήταν η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού.

Το pontiki.gr συνομίλησε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος σχολίασε: «Μονότονα και κουραστικά επανέλαβε αυτά που έχει πει κατ’ επανάληψη. Χωρίς κανένα όραμα, πνοή, στρατηγική και νέες ιδέες για το αύριο της πατρίδας μας. Η μόνη λύση στα προβλήματα της πατρίδας μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μεγάλωσε και θωράκισε την Ελλάδα μας.

Σε ό,τι αφορά την έμμεση αναφορά του σε μένα, που με χαρακτήρισε «βεζύρη», ένα έχω να πω: είμαι 40 και πλέον χρόνια στην Ν.Δ., δεν έφυγα ποτέ και ναι, θεωρώ ότι η θέση ενός επιτυχημένου πρωθυπουργού όπως είναι ο κ. Σαμαράς, είναι εντός της μεγάλης, φιλελεύθερης, δημοκρατικής παράταξης, δίπλα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και όχι απέναντί του».

