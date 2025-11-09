search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 20:30
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2025 18:03

Ο Μακάριος Λαζαρίδης απαντά στον Σαμαρά που τον είπε… βεζύρη 

09.11.2025 18:03
makarios-lazaridis-exetastiki

Με μία σκληρή δήλωση στο topontiki.gr απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Αντώνης Σαμαράς – «ένας δικός του (σ.σ. του Κυριάκου Μητσοτάκη) παρατρεχάμενος βουλευτής δήλωσε με ύφος βεζύρη: “Καλύτερα για τον κύριο Σαμαρά είναι να πάει σπίτι του”. Τέτοια υποκρισία, τέτοια αλαζονεία» ήταν η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού.

Το pontiki.gr συνομίλησε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος σχολίασε: «Μονότονα και κουραστικά επανέλαβε αυτά που έχει πει κατ’ επανάληψη. Χωρίς κανένα όραμα, πνοή, στρατηγική και νέες ιδέες για το αύριο της πατρίδας μας. Η μόνη λύση στα προβλήματα της πατρίδας μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μεγάλωσε και θωράκισε την Ελλάδα μας.

Σε ό,τι αφορά την έμμεση αναφορά του σε μένα, που με χαρακτήρισε «βεζύρη», ένα έχω να πω: είμαι 40 και πλέον χρόνια στην Ν.Δ., δεν έφυγα ποτέ και ναι, θεωρώ ότι η θέση ενός επιτυχημένου πρωθυπουργού όπως είναι ο κ. Σαμαράς, είναι εντός της μεγάλης, φιλελεύθερης, δημοκρατικής παράταξης, δίπλα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και όχι απέναντί του».

Διαβάστε επίσης:

Πώς ο Σαμαράς «κάρφωσε» τον Μακάριο Λαζαρίδη

Οι απουσίες (από… Πασόκους) που κόστισαν την νίκη της Κεντροαριστεράς στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

H Ντόρα, η Κοσιώνη και το ταλέντο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
coffy1
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Αιωνόβιο δέντρο ξεριζώθηκε και πλάκωσε 3 αμάξια – Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία και στην Λακωνία

marathonios-termatismos
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας: 122 δρομείς ζήτησαν ιατρική βοήθεια, οι 44 διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο – Η ενημέρωση του ΕΚΑΒ

ceuta_almeria1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Segunda Division: Καρδιοαναπνευστική ανακοπή και θάνατος ενός 73χρονου στις κερκίδες

vorizia-2332-1
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη

pineda1
Χωρίς κατηγορία

ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1: Καθάρισε και πάλι ο Πινέδα για την Ένωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 20:29
coffy1
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Αιωνόβιο δέντρο ξεριζώθηκε και πλάκωσε 3 αμάξια – Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία και στην Λακωνία

marathonios-termatismos
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας: 122 δρομείς ζήτησαν ιατρική βοήθεια, οι 44 διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο – Η ενημέρωση του ΕΚΑΒ

ceuta_almeria1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Segunda Division: Καρδιοαναπνευστική ανακοπή και θάνατος ενός 73χρονου στις κερκίδες

1 / 3