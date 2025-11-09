Ο Μακάριος Λαζαρίδης απαντά στον Σαμαρά που τον είπε… βεζύρη 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με μία σκληρή δήλωση στο topontiki.gr απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Αντώνης Σαμαράς – «ένας δικός του (σ.σ. του Κυριάκου Μητσοτάκη) παρατρεχάμενος βουλευτής δήλωσε με ύφος βεζύρη: “Καλύτερα για τον κύριο Σαμαρά είναι να πάει σπίτι του”. Τέτοια υποκρισία, τέτοια αλαζονεία» ήταν η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού.
Το pontiki.gr συνομίλησε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος σχολίασε: «Μονότονα και κουραστικά επανέλαβε αυτά που έχει πει κατ’ επανάληψη. Χωρίς κανένα όραμα, πνοή, στρατηγική και νέες ιδέες για το αύριο της πατρίδας μας. Η μόνη λύση στα προβλήματα της πατρίδας μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μεγάλωσε και θωράκισε την Ελλάδα μας.
Σε ό,τι αφορά την έμμεση αναφορά του σε μένα, που με χαρακτήρισε «βεζύρη», ένα έχω να πω: είμαι 40 και πλέον χρόνια στην Ν.Δ., δεν έφυγα ποτέ και ναι, θεωρώ ότι η θέση ενός επιτυχημένου πρωθυπουργού όπως είναι ο κ. Σαμαράς, είναι εντός της μεγάλης, φιλελεύθερης, δημοκρατικής παράταξης, δίπλα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και όχι απέναντί του».
Διαβάστε επίσης:
Πώς ο Σαμαράς «κάρφωσε» τον Μακάριο Λαζαρίδη
Οι απουσίες (από… Πασόκους) που κόστισαν την νίκη της Κεντροαριστεράς στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
H Ντόρα, η Κοσιώνη και το ταλέντο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.