Η διάρκεια της συνέντευξης… ξένισε το Μαξίμου

Πολλά περίμεναν στο Μαξίμου από τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά – οξείς τόνους, επιθέσεις για όλα, προσωπικές αιχμές και τα συναφή.
Εκείνο που δεν περίμεναν ήταν το… Μπεν Χουρ της συνέντευξης αυτής. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε πράγματι όλο το χρόνο να πει τα πάντα: Περίπου 110 λεπτά διήρκησε η εκπομπή. Τέτοιας χρονικής διάρκειας είναι οι συνεντεύξεις που δίνονται στη ΔΕΘ και σε άλλες παρόμοιας σημασίας περιστάσεις (προεκλογικές πχ), έλεγαν κυβερνητικοί παράγοντες.
Η αλήθεια είναι ότι δεν συνηθίζεται μία τόσο μεγάλη διάρκεια σε συνέντευξη. Αλλά από την άλλη, η πρώτη παρέμβαση Σαμαρά μετά την απώλεια της κόρης του, αλλά και μέσα σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό, είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Και πράγματι, ο πρώην πρωθυπουργός είπε πολλά ενδιαφέροντα – έβγαλε θέματα δηλαδή – ενώ και η ροή του λόγου του μόνο κουραστική δεν ήταν.
