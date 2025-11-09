Αντώνης Σαμαράς: Η συγκινητική στιγμή για τη Λένα και το ευχαριστώ στον κόσμο

Για τον αδόκητο θάνατο της κόρης του, Λένας, τον περασμένο Αύγουστο, μίλησε ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξη του στον ΑΝΤ1.

Εμφανώς συγκινημένος και με τη φωνή να ραγίζει, ο πρώην πρωθυπουργός είπε: «Ευχαριστώ και εγώ και η Γεωργία και ο Κώστας από καρδιάς τον ελληνικό λαό για αυτό το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που βιώνουμε σαν οικογένεια».

»Όχι μόνο μας συγκίνησε βαθιά, αλλά και μας στήριξε. Και το λέω αυτό με ευγνωμοσύνη. Όσο για το δώρο του Θεού, στην Ορθοδοξία μας πάντα τον ευχαριστείς το Θεό. Και εγώ τον ευχαρίστησα, έστω και για τα 34 μόνο χρόνια που είχαμε τη Λένα μας μαζί μας», πρόσθεσε.

«Η απώλεια της Λένας είναι μια κατάσταση βιωματική που με φέρνει ακόμη πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς. Το πώς βιώνει ο κάθε γονιός την απώλεια του παιδιού του είναι προσωπική υπόθεση. Εγώ και η οικογένεια μου είμαστε βαθιά χριστιανοί και έτσι προσεγγίζω την Λένα, χριστιανικά», είπε στη συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός με αφορμή τα Τέμπη.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Αντώνης Σαμαράς δεν έκρυψε την οργή του για το γεγονός ότι την ώρα του μεγάλου πένθους κάποιοι έπλεκαν σενάρια για το αν θα κάνει κόμμα.

«Ακόμα και λίγες μέρες μετά τη Λένα, διάβαζα δεξιά κι αριστερά τις δήθεν σκέψεις μου, τα πολιτικά μου σχέδια, τα συναισθήματά μου και όλα αυτά τ’ απίθανα πράγματα σε τέτοιες τραγικές για μένα στιγμές», εξήγησε.

