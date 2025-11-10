Κυβερνητικό «ουδέν σχόλιον» για τη συνέντευξη Σαμαρά

Με τη φράση «ουδέν σχόλιον» απαντά από χθες το Μάξίμου όταν του ζητείται να σχολιάσει την μαραθώνια συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η τακτική αυτή έχει διπλή επιδίωξη: από τη μία να μην ρίξει λάδι στη φωτιά και από την άλλη να φανεί ότι η σφοδρότατη κριτική του πρών πρωθυπουργού δεν «αγγίζει» την κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει την πολιτική της.

Πάντως, μια πηγή με την οποία επικοινώνησε το topontiki.gr, περιορίστηκε να αναφέρει ότι ο Σαμαράς τα όσα είπε τα έχει πει ξανά και ξανά, από τότε που ήταν ακόμα μέλος της Κ.Ο. της ΝΔ και ότι ειδικά για τα εθνικά μοιάζει να έχει πέσει έξω.

Για να δούμε αν αυτή η τακτική θα έχει αποτέλεσμα…

