search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:08
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 07:34

Κυβερνητικό «ουδέν σχόλιον» για τη συνέντευξη Σαμαρά

10.11.2025 07:34
samaras 113- new

Με τη φράση «ουδέν σχόλιον» απαντά από χθες το Μάξίμου όταν του ζητείται να σχολιάσει την μαραθώνια συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η τακτική αυτή έχει διπλή επιδίωξη: από τη μία να μην ρίξει λάδι στη φωτιά και από την άλλη να φανεί ότι η σφοδρότατη κριτική του πρών πρωθυπουργού δεν «αγγίζει» την κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει την πολιτική της.

Πάντως, μια πηγή με την οποία επικοινώνησε το topontiki.gr, περιορίστηκε να αναφέρει ότι ο Σαμαράς τα όσα είπε τα έχει πει ξανά και ξανά, από τότε που ήταν ακόμα μέλος της Κ.Ο. της ΝΔ και ότι ειδικά για τα εθνικά μοιάζει να έχει πέσει έξω.

Για να δούμε αν αυτή η τακτική θα έχει αποτέλεσμα

Διαβάστε επίσης

Καταδίκη για το γκαζάκι ασφαλώς, αλλά παιδικός σταθμός στις 6 το πρωί Σαββάτου;

Ο Μακάριος Λαζαρίδης απαντά στον Σαμαρά που τον είπε… βεζύρη 

Αντώνης Σαμαράς: Έχασα το μάτι μου στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kemal spiti new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες Τούρκοι συρρέουν για την επέτειο του θανάτου του Κεμάλ

aftokinito_kataskevi_1011_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα με τα τσιπ; – Η κρίση εφοδιασμού επιδεινώνεται

zelensky-synenteyxi-skotadi
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στον Guardian με… διακοπές ρεύματος: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ, ο Πούτιν θα αρχίσει κι άλλον πόλεμο»

heart_new_123
ΥΓΕΙΑ

Καρδιακές βαλβίδες και σύγχρονες διακαθετηριακές τεχνικές – Τεχνικές που αλλάζουν τη ζωή, χωρίς χειρουργείο

vroxi_kairos_1011_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για απιστία: «Είναι εξαπάτηση - Το σκέφτομαι αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:07
kemal spiti new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες Τούρκοι συρρέουν για την επέτειο του θανάτου του Κεμάλ

aftokinito_kataskevi_1011_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα με τα τσιπ; – Η κρίση εφοδιασμού επιδεινώνεται

zelensky-synenteyxi-skotadi
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στον Guardian με… διακοπές ρεύματος: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ, ο Πούτιν θα αρχίσει κι άλλον πόλεμο»

1 / 3