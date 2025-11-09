Αντώνης Σαμαράς: Έχασα το μάτι μου στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα

Και προσωπικό τόνο είχε η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ1, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για την περίοδο των εξαιρετικά σκληρών διαπραγματεύσεων με την Τρόικα.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε για την περίοδο εκείνη ότι «εργαζόμουν 24 ώρες το 24ωρο. Την ώρα των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές μας και με την Ευρώπη εγώ ήμουν εγχειρισμένος στο μάτι. Αγνόησα τους γιατρούς μου».

»Πήγαινα σε αυτές τις συναντήσεις ο ίδιος. Έχασα τη δεξιά περιφερειακή μου όραση. Το έκρυψα τότε όσο μπορούσα. Δεν το λέω για να κάνω το γενναίο. Το λέω όμως γιατί δεν ανέχομαι πλέον αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα. Δεν ανέχομαι άλλα ψέματα», εξήγησε.

