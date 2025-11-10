Μανιφέστο «επιστροφής της δεξιάς» από Σαμαρά: Το πρώτο βήμα για νέο κόμμα και το οριστικό χάσμα με Μητσοτάκη

Μέσα από μία συνέντευξη που διήρκησε περισσότερο από μιάμιση ωρα, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαρας, αφού επέκρινε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα τον πρωθυπουργό, δήλωσε με τον τρόπο του παρών στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας λέγοντας: «Έχω μέσα μου και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος και θα λάβω με ψυχραιμία τις αποφάσεις μου και θα τις πω στον μόνο που τις οφείλω στον μόνο σύμμαχο, στον Ελληνικό λαό».

Ο Αντώνης Σαμαράς παρουσίασε μία συνολική πολιτική πλατφόρμα με αμιγώς εθνικο-πατριωτικό πρόσημο για τα εθνικά, την οικονομία, το δημογραφικό, το μεταναστευτικό, την ακρίβεια. Μίλησε για την μνημονιακή εποχή, το Ζάππειο 1 και 2 ενώ επιχείρησε να αποδείξει στους ψηφοφόρους της ΝΔ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει τίποτα κοινό με το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

«Δυστυχώς το σημερινό αυτό ιδεολογικό μόρφωμα δεν είναι πια Νέα Δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. «Έχει μεταλλαχθεί. Και έχει μεταλλαχθεί τόσο πολύ που πριν κάποιες μέρες, στα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του δεν έκανε ούτε μία αναφορά στον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Και ρωτώ, είναι δυνατόν; Ούτε μία λέξη; Μόνον τον εαυτό μας αναφέρουμε; Εκεί τη φτάσαμε την παράταξη; Έχει δοθεί μια γραμμή από πάνω, απ’ την ηγεσία, και έχουν γίνει μία παρέα όλοι χωρίς ιδεολογία. Μερικές φορές και χωρίς ηθική. Είναι αυτοί που ο Μενέλαος ο Λουντέμης ονόμαζε «ζεστοθεσούληδες». Αυτούς που τους νοιάζει να κρατάνε μόνο την καρέκλα τους ζεστή και τίποτα άλλο».

Προχωρώντας μάλιστα ακόμα περισσότερο επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη κατηγορώντας τον ότι για το μόνο που ενδιαφέρεται είναι να κρατήσει την θέση του. «Ο κύριος Μητσοτάκης, συγγνώμη, δεν αγωνίζεται για την παράταξη. Δεν αγωνίζεται ούτε καν για το κόμμα. Αγωνίζεται για να κρατήσει το δικό του καθεστώς», είπε ο Αντώνης Σαμαράς και πρόσθεσε : «Το πρόβλημα λοιπόν, μην κάνετε λάθος, δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή».

Μιλώντας για την διαγραφή του και την επιστροφή του στην ΝΔ τόνισε ότι «δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν Πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποίαν είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα. Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους. Σε τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντοτε άδικο».

Ενδιαφέρον είχε ωστόσο και η απάντηση που έδωσε όταν ρωτήθηκε αν το νέο μπορεί να προκύψει από το παλιό: «Ορίστε μου το παλιό. Εννοείτε ηλικιακά; Δηλαδή αν ένας άνθρωπος κάποιας ηλικίας μπορεί να έχει διάθεση για ανατροπές; Αρκεί να μην έχει φθαρεί ηθικά και πολιτικά. Ο Παπάγος, ο Κων. Καραμανλής και ο Α. Παπανδρέου δημιούργησαν το καινούργιο. Στη Γαλλία, ο Ντε Γκολ. Από την άλλη, νέοι πολιτικοί κόμισαν παλαιοπωλείο ιδεών. Ο Τσίπρας, μάλιστα, κόμισε μαυσωλείο. Μην κάνουμε τη συζήτηση με όρους παλιό – νέο, είναι πολύ απλουστευτικό».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπερασπιζόμενος τον πατριωτικό χαρακτήρα της ΝΔ επισήμανε ότι πάντα αυτή ήταν η στόχευση του σημειώνοντας ότι από το 2020 που εξελέγη ο Κώστας Καραμανλής έκλεισε την Πολιτική Άνοιξη (σ.σ. το κόμμα που είχε ιδρύσει όταν διεγράφη από την ΝΔ διαφωνώντας για το Σκοπιανό) και από τότε εργάστηκε για την επικράτηση της ΝΔ .

«Αγωνίστηκα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια για όσα πρέπει να κάνει ο κάθε υπεύθυνος και σοβαρός πρώην πρωθυπουργός και Πρόεδρος παράταξης. Αγωνίστηκα για την εξωτερική πολιτική της χώρας που τώρα όλοι πλην Μητσοτάκη – Γεραπετρίτη επικρίνουν. Αγωνίστηκα δηλαδή για την Πατρίδα. Και αγωνίστηκα για να διορθώσω σφάλματα που αλλοίωναν τη φυσιογνωμία του κόμματος. Δηλαδή για την παράταξη αγωνίστηκα. Ο κύριος Μητσοτάκης, συγγνώμη, δεν αγωνίζεται για την παράταξη. Δεν αγωνίζεται ούτε καν για το κόμμα. Αγωνίζεται για να κρατήσει το δικό του καθεστώς», είπε .

Αναφερόμενος μάλιστα και στις πρόσφατες διαφωνίες του με την κυβερνητική πολιτική ανέφερε ότι: «Έδωσα πολύ σκληρή μάχη στη Βουλή και με συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις για τη λεγόμενη woke ατζέντα, για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Μάταια. Και όταν μίλησα στη Βουλή για αυτό το θέμα, πριν με διαγράψει ο κύριος Μητσοτάκης, είχε δώσει, αν είναι δυνατόν, εντολή σε όσους μπορούσε βουλευτές να φύγουν απ’ την αίθουσα και να μη καθίσουν στα έδρανα για να μ’ ακούσουν. Είμαι βουλευτής απ’ το 1977. Τέτοια προκλητική ενέργεια ντροπής κανένας αρχηγός σε κανένα κόμμα δεν είχε ποτέ κάνει, κανένας».

Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλαζονεία και θεσμική απρέπεια σημειώνοντας ότι όποιος του εναντιώνεται γίνεται αμέσως στόχος για δολοφονία χαρακτήρα. «Ασκείς κριτική; Σε κατηγορούν για τοξικότητα, παραπληροφόρηση, fake news. Διαφωνείς σε κάτι; Σε κατηγορούν ότι υπονομεύεις τη σταθερότητα και εξαπολύουν μια στρατιά από έμμισθα trolls στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι μια θλιβερή εικόνα».

Ο πρώην πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του Λένας, εμφανίστηκε να ταυτίζεται με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών αναφέροντας πως η προσέγγιση της κυβέρνησης απέναντί τους ήταν «χωρίς ψυχή και χωρίς ήθος». Αναφερόμενος στον Πάνο Ρούτσι, είπε πως «η απαγόρευση της εκταφής ήταν απόφαση ακύρωσης της πατρότητας, απόφαση αφύσικη για τα δικά μας ήθη και έθιμα. Δεν έπρεπε να παίξουν με αυτό το θέμα.

«Όταν ένας πατέρας θύματος εμποδίζεται για την εκταφή, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης παύει να είναι εγγύηση θεσμική», επισήμανε κάνοντας λόγο για παιδιά όλων μας.

Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το σοβαρότερο πρόβλημα των πολιτών τονίζοντας ότι: «Η κυβέρνηση κρατά πολύ υψηλά το ΦΠΑ».

Διαβάστε επίσης:

Πιο πιθανό το κόμμα Σαμαρά μετά τη συνέντευξη – Η πρώτη εκτίμηση στην κυβέρνηση

Αιχμές Σαμαρά για Μπακογιάννη: Δεν θυμάται και ένα κόμμα που ίδρυσε η ίδια, που κατέβηκε εναντίον της ΝΔ

Βόμβα από τη Μαρία Δαμανάκη: Ναι σε κοινό θαλάσσιο πάρκο με την Τουρκία και συμφωνία για τα χωρικά ύδατα – Οι εξορύξεις δεν είναι λύση