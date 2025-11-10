search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 20:09
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.11.2025 19:31

Γλυπτά Παρθενώνα: Μυστικές διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο

10.11.2025 19:31
glipta-parthenona_0406_1920-1080_new
credit: AP

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία με θέμα «Το δείπνο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης για την επιστροφή τους», επιβεβαίωσε την ύπαρξη μυστικών συζητήσεων με το Βρετανικό Μουσείο.

«Εργαζόμαστε ομόψυχα και μεθοδικά για την επιστροφή των Γλυπτών και θεωρούμε ότι ο στόχος είναι πιο κοντά από ποτέ μέσα στην πεντηκονταετία» τόνισε η υπουργός Πολιτισμού.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι «η οριστική επιστροφή και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι καθόλου μια εύκολη υπόθεση. Οι διαπραγματεύσεις με το βρετανικό μουσείο απαιτούν χρόνο και υπομονή. Αυτή η Κυβέρνηση διαθέτει και υπομονή, επιμονή και εργάζεται συστηματικά για το θέμα αυτό» και πρόσθεσε « η Κυβέρνηση διαθέτει στρατηγική, αλλά στρατηγική που αποκαλύπτεται δεν είναι στρατηγική. Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι μυστικές. Κάθε διαπραγμάτευση όταν είναι “υπό το φως του ήλιου”, και γνωστοποιείς τα επιχειρήματά σου, αυτομάτως έχεις χάσει ένα πολύ μεγάλο τμήμα από το επιχειρηματικό σου ατού». Εμείς, είπε η υπουργός, «αυτό που σε κάθε περίπτωση κάνουμε είναι: να απαντάμε στις προκλήσεις, ενισχύουμε τον διάλογο, εξαντλούμε τα εργαλεία της πολιτιστικής διπλωματίας, ενημερώνουμε συστηματικά και τους πολιτικούς και την επιστημονική κοινότητα». Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέφερε η υπουργός «εργάζεται ομόψυχα και μεθοδικά για την επιστροφή των Γλυπτών και θεωρούμε ότι ο στόχος είναι πιο κοντά από ποτέ μέσα στην πεντηκονταετία».

Σχετικά με το πρόσφατο δείπνου στην Duveen Gallery, η κυρία Μενδώνη υπογράμμισε ότι «τέτοιες ενέργειες στην πραγματικότητα ενδυναμώνουν τα επιχειρήματα της Ελλάδος για την ανάγκη επανένωσης των Γλυπτών. Τέτοιες ενέργειες, είναι προφανώς αντίθετες τόσο προς την ασφάλεια, όσο και την ακεραιότητα των Γλυπτών. Συγχρόνως, τέτοιες ενέργειες, αποδυναμώνουν και κάθε ισχυρισμό της Βρετανικής πλευράς, γιατί τα όποια επιχειρήματα της βρετανικής πλευράς έχουν καταρριφθεί προ πολλού».

Για το ελληνικό αίτημα η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι «οι επαναπατρίσεις τμημάτων από το γλυπτό διάκοσμο που έχουν γίνει, τα κενά ασφαλείας που έχουν αποκαλυφθεί του βρετανικού μουσείου, η εσφαλμένη προσέγγιση που έχει για την αξία και τη μοναδικότητα των Γλυπτών, αυτά όλα αυξάνουν εκθετικά την δυναμική που έχει αποκτήσει διεθνώς το ελληνικό αίτημα».

Η κυρία Μενδώνη επισήμανε πως «ό,τι ουσιαστικό και χειροπιαστό έχει γίνει στο θέμα της επιστροφής των Γλυπτών τα τελευταία 50 χρόνια, αυτό έχει γίνει την τελευταία εξαετία» λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «στην UNESCO από το 1982 έως το 2021, λαμβάναμε μόνο συστάσεις και η μοναδική Απόφαση για την επιστροφή ήταν αυτή του 2021. Την προηγούμενη, δε, εβδομάδα στην Γενική Διάσκεψη της UNESCO, είπε η υπουργός «έθεσα ευθέως το θέμα προς όλα τα Κράτη- μέλη και τα περισσότερα Κράτη δια των Υπουργών Πολιτισμών τους τάσσονται πλέον υπερ της επανένωσης των Γλυπτών. Επίσης, τα μέλη της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους, έχουν ενδυναμώσει τη φωνή τους, όπως ο γενικός διευθυντής Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου που μίλησε πολύ ανοικτά για αυτό το θέμα. Το διεθνές περιβάλλον είναι απολύτως ευνοϊκό για την επανένωση και επαναπατρισμό των παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών» είπε η κυρία Μενδώνη.

Η υπουργός σχολιάζοντας τις αναφορές του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας για το ευνοϊκό μομέντουμ που υπάρχει διεθνώς για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών ανέφερε ότι «αυτό δεν τυχαίο και έχει σχέση με την εφαρμογή που εφαρμόζει. Τίποτα δεν κινείται αυτοβούλως, είναι αποτελέσματα της πολιτικής και της συγκεκριμένης στρατηγικής που ακολουθούμε. Δεν υπάρχει διεθνές φόρουμ που να μην πρωτοστατούμε για αυτό το θέμα».

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος από την πλευρά του ανέφερε ότι αυτό δείπνο που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου στην αίθουσα του βρετανικού μουσείου που φιλοξενεί τα Γλυπτά του Παρθενώνα και το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού προέβη λίγο αργότερα σε έντονη Δήλωση διαμαρτυρίας στηλιτεύοντας την προκλητική αδιαφορία του μουσείου για τα γλυπτά και τις προσβλητικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τα εκθέματα. Το ίδιο και ο Πρόεδρος της Βουλής. Την ίδια στιγμή, παρατήρησε ο βουλευτής, «η θλιβερή πραγματικότητα είναι πως το βρετανικό μουσείο για μια ακόμη φορά συμπεριφέρεται απέναντι στα Γλυπτά του Παρθενώνα ως σαν να είναι μια διακοσμητική ιδιόκτητη συλλογή, χωρίς να σέβεται και να υπολογίζει κανέναν». Ο κ. Καζαμίας υποστήριξε ότι «αυτή η απαξίωση του βρετανικού μουσείου λαμβάνει χώρα την στιγμή που η ελληνική Κυβέρνηση διεξάγει πολυετείς μυστικές διαπραγματεύσεις για την επανένωση του μνημείου του Παρθενώνα» και αναρωτήθηκε κατά πόσο η επιλογή των μυστικών διαπραγματεύσεων επιφέρουν πρόοδο της διεκδίκησης».

Η Πλεύση Ελευθερίας είπε ο βουλευτής «στο θέμα αυτό κρατά μια συναινετική στάση γιατί πρόκειται για ένα εθνικό θέμα, αλλά η στάση της Κυβέρνησης και οι μυστικές αυτές διαπραγματεύσεις αυτές θεωρούμε ότι δεν είναι η ενδεδειγμένη και αποτελεσματική στρατηγική, ειδικά την παρούσα στιγμή» που υπήρξε το 2023 η κλοπή στο βρετανικό μουσείο, έχουμε την δήλωση της εκπροσώπου της Τουρκίας στην UNESCO που ανέφερε ότι δεν υπήρξε ποτέ οθωμανικό φιρμάνι που να έδινε την άδεια στον Έλγιν να μεταφέρει τα γλυπτά, όπως επίσης και ότι το 60% της βρετανικής κοινής γνώμης τάσσεται υπέρ της επιστροφής. Στο πλαίσιο αυτό ρώτησε ο βουλευτής κατά πόσο η μυστική διπλωματία επιτρέπει στο μυσείο να μετέρχεται μια παρελκυστική τακτική οδηγώντας να χαθεί ένα ιστορικό μομέντουμ που υπάρχει. Κατά πόσο η ελληνική Κυβέρνηση εκτιμά ότι σημειώνεται η όποια πρόοδος στο θέμα της επιστροφής των Γλυπτών, όταν την ίδια στιγμή το βρετανικό μουσείο πραγματοποιεί δείπνα όπως αυτό του Οκτωβρίου που απαξιώνουν και θέτουν σε διακινδύνευση την ασφάλεια των Γλυπτών. Επίσης, μήπως τώρα από την έλλειψη χειροπιαστών αποτελεσμάτων έχει φτάσει η ώρα για μια ριζική αναθεώρηση και αναβάθμιση της εκστρατείας της χώρας μας προς την κατεύθυνση μια σθεναρής και ποιο δυναμικής διακοινοβουλευτικής διεθνοποίησης και διεκδίκησης της επιστροφής;»

