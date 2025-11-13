Βεντέτα για τις… βεντέτες: Το ΠΑΣΟΚ κατά Φλωρίδη για «εθιμικές ανθρωποκτονίες» μετά την επίθεση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη      

Η… βεντέτα ΠΑΣΟΚ και ΝΔ για τις βεντέτες στη Κρήτη, καλά κρατεί…

Μετά την χθεσινή κόντρα Μαρινάκη -Ανδρουλάκη για το επίμαχο ζήτημα, έρχεται σήμερα και ένα ερώτημα του Κώστα Τσουκαλά προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος… κατάφερε να δημιουργήσει ξανά αρνητικά σχόλια για μια τοποθέτησή του περί «εθιμικών αυτοκτονιών».

«Όπως φαίνεται τελικά, κάτω από ένα έθιμο – όπως και να το πούμε, αυτό που κρατάει αιώνες- βεντέτα και δεν συμμαζεύεται, στην πραγματικότητα κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις. Και δεν είναι το έθιμο. Όλοι τώρα, όταν γίνεται πόλεμος συμμοριών, λένε “είναι βεντέτα”. Κολοκύθια βεντέτα είναι. Εγκληματικές οργανώσεις είναι» δήλωσε το περασμένο Σάββατο ο Φλωρίδης στο Action24 και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, έθεσε το ερώτημα στον Παύλο Μαρινάκη:

«Μπορεί να μας εξηγήσει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τι εννοεί ο υπουργός όταν κάνει λόγο για “έθιμο που κρατά αιώνες”; Υπάρχουν “εθιμικές” ανθρωποκτονίες; Ή μήπως για ακόμη μια φορά ο κ. Μαρινάκης θα αποσιωπήσει δήλωση κυβερνητικού στελέχους; Δυστυχώς, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μας έχει συνηθίσει στη διαστρέβλωση, το ψέμα και την έλλειψη απαντήσεων στα πραγματικά ερωτήματα».

Ο Κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε για υποκρισία την κυβέρνηση «που δεν έχει καταλάβει πόσο υπόλογη είναι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε ζώνες ανομίας, όχι λόγω νομοθετικού κενού, αλλά λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης».

Το ερώτημα του Κ. Τσουκαλά ήρθε ως απάντηση στον χθεσινό σχολιασμό του κυβερνητικού εκπροσώπου ο οποίος επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη για την φράση του περί «εγκλημάτων τιμής» ρωτώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αν όντως πιστεύει ότι υπάρχουν «δικαιολογημένες» ανθρωποκτονίες.

«Υπάρχουν ανθρωποκτονίες “δικαιολογημένες”; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα “μαλακά” μια δολοφονία στο πλαίσιο “βεντέτας”; Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων; Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, για να έρθει η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ:

«Μπροστά στην πλήρη διαχειριστική αποτυχία τους να ελέγξουν ζώνες ανομίας και την πρωτοφανή οκταήμερη σιωπή του φιλελεύθερου Πρωθυπουργού για τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια, ο κ. Μαρινάκης κατέφυγε στα ψέματα και τους γκεμπελισμούς. Εδώ η κυβέρνηση συνειδητά δεν αποδοκιμάζει τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τις ανεκδιήγητες απόψεις του για ελεύθερη οπλοκατοχή στα αμερικανικά πρότυπα κλείνοντας το μάτι σε θέσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, η κυβερνητική λάσπη θα μας εκπλήξει; Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε στους δημοσιογράφους που χρησιμοποίησαν τον όρο “βεντέτα”, ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες. Ποιος μίλησε για “δικαιολογημένα” εγκλήματα, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε; Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους. Συνέλθετε. Εκπροσωπείτε την Ελληνική Κυβέρνηση».

Διαβάστε επίσης:

Οι στοχευμένες περιοδείες Μητσοτάκη, οι δημοσκοπήσεις που ανησυχούν και οι βουλευτές που γκρινιάζουν

Ο Τσίπρας και το μαρτύριο της σταγόνας για ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ – Σε αναμονή η Κουμουνδούρου, σε τροχιά διάσπασης η Πατησίων

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης ψάχνουν… επενδυτές, ευρωπαϊκή εμπλοκή θέλει ο Παπασταύρου