Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους μισθούς λόγω μείωσης των φόρων

Όπως είχε γράψει το topontiki.gr, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει πάρει πάνω του την προσπάθεια να επικοινωνηθεί στους πολίτες η σημασία της φορολογικής μεταρρύθμισης που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη και που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ακριβως αυτή η πολιτική της κυβέρνησης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνομιλίας του Κ. Μητσοτάκη με πολίτες στην Ελευσίνα όπου ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε περιοδεία, αμέσως μετά την τελετή παραλαβής αεροσκαφών από την Πυροσβεστική.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα», τονίζοντας ότι «από τις αρχές Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας».

Παράλληλα, εξήγγειλε έργα για την περιοχή εστιάζοντας στη μεταφορά του λιμανιού της Ελευσίνας, στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά και στην αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου. «Σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες», είπε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι «η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται».