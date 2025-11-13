search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 16:40
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13.11.2025 14:20

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους μισθούς λόγω μείωσης των φόρων

13.11.2025 14:20
Όπως είχε γράψει το topontiki.gr, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει πάρει πάνω του την προσπάθεια να επικοινωνηθεί στους πολίτες η σημασία της φορολογικής μεταρρύθμισης που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη και που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ακριβως αυτή η πολιτική της κυβέρνησης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνομιλίας του Κ. Μητσοτάκη με πολίτες στην Ελευσίνα όπου ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε περιοδεία, αμέσως μετά την τελετή παραλαβής αεροσκαφών από την Πυροσβεστική.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα», τονίζοντας ότι «από τις αρχές Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας».

Παράλληλα, εξήγγειλε έργα για την περιοχή εστιάζοντας στη μεταφορά του λιμανιού της Ελευσίνας, στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά και στην αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου. «Σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες», είπε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι «η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται».

oukrania-234234
ΚΟΣΜΟΣ

Το σκάνδαλο που μπορεί να ρίξει τον Ζελένσκι – Σύμβολο «ευγνωμοσύνης» στη Δύση οι χρυσές τουαλέτες διεφθαρμένων του Κιέβου

tom barrack
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία: Ο Επστάιν ζήτησε από τον Τομ Μπαράκ να του στείλει φωτογραφίες δικές του μαζί με ένα παιδί

ekpompes_1311_1920-1080_new
MEDIA

Πυκνός «βομβαρδισμός» επικαιρότητας – Πέντε, ενδιαφέρουσες, εκπομπές σε ένα βράδυ, διεκδικούν την προσοχή των τηλεθεατών (videos)

famellos-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: «Κάνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους»

london_1311_1920-1080_new
TRAVEL

Αυτές είναι οι 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζεις – Η θέση της Αθήνας στη λίστα του Forbes (photos/video)

metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

