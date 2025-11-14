Η διπλή αναφορά της Γκίλφοϊλ στο λιμάνι του Πειραιά και η επίθεση στην COSCO – Ετοιμάζουμε κάτι, θέλουμε περαιτέρω συνεργασία

Μία σύντομη, αλλά μεγάλης σημασίας αναφορά, έκανε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο λιμάνι του Πειραιά στην χθεσινοβραδινή συνέντευξή της στον ΑΝΤ1, την οποία σήμερα (14/11) επανέλαβε στο φόρουμ του Greece Talks.

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα, αναφέρθηκε στην «ήττα» που έχει υποστεί η χώρα της από τη Ρωσία και τη Κίνα ως προς τα κρίσιμα λιμάνια της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων φυσικά ο Πειραιάς.

Η COSCO ως γνωστόν ελέγχει το 67% του λιμανιού, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο Ιβάν Σαββίδης που συνδέεται με τη Ρωσία, έχει επίσης τον έλεγχο.

Αυτό είναι κάτι που οι ΗΠΑ θέλουν να αλλάξουν και η Γκίλφοϊλ το άφησε να εννοηθεί, δικαιολογώντας παράλληλα την επιλογή των τότε κυβερνήσεων, καθώς η χώρα ήταν σε μια περίοδο ύφεσης.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι τόσο πολλοί ενδιαφέρονται, σε ό,τι αφορά στις υποδομές, να έχουμε αμερικανικές υποδομές εδώ, προκειμένου να βοηθήσουν στη στήριξη της περιοχής, να βελτιώσουν, ίσως, την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές, για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή στο λιμάνι του Πειραιά», τόνισε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Πρόσθεσε πως η Κίνα εκμεταλλεύτηκε την οικονομική αστάθεια της Ελλάδας εκείνη τη περίοδο, αφήνοντας υπονοούμενα για την τότε κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.

«Δυστυχώς εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι πλειοδότες. Ήταν μια περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, αλλά νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί, να βρεθεί λύση» σχολίασε, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη κάποιο πλάνο στα κιτάπια τους.

Η αναφορά της Γκίλφοϊλ έχει τη σημασία της και δεν έγινε τυχαία καθώς εδώ και μερικούς μήνες οι ΗΠΑ έχουν τονίσει πως ανησυχούν για το γεγονός ότι η Κίνα ελέγχει κρίσιμα λιμάνια στην Ευρώπη.

Σήμερα (14/11) η πρέσβειρα αναφέρθηκε εκ νέου στο θέμα επιβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν κάποιο πλάνο στα σκαριά.

«Εξετάζω νέες ευκαιρίες για να συνεργαστούμε για το λιμάνι του Πειραιά περαιτέρω. Η Ελλάδα και η Ανατολική Μεσόγειος είναι πολύ σημαντική και έχω και τη στήριξη του Σταύρου Παπασταύρου. Εδώ και δέκα μήνες ετοιμάζουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν θέματα, δεσμεύσεις, αμερικανικές εταιρείες», είπε.

Τι έχουν στο μυαλό τους οι ΗΠΑ για το λιμάνι του Πειραιά

Για τον Πειραιά μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο το Reuters αφιέρωσε άρθρο στο οποίο έλεγε ότι η Ουάσιγκτον σκέφτεται την παροχή στήριξης σε αμερικανικές εταιρείες ή εταιρείες της Δύσης, προκειμένου να αγοράσουν κινεζικές μετοχές σε αυτά.

Μία από αυτές είναι η BlackRock (BLK.N), η οποία μπήκε σφήνα στην Διώρυγα του Παναμά με αυτόν τον τρόπο.

Ο Πειραιάς είναι ιδιαίτερα κρίσιμος καθώς συνδέει τρεις ηπείρους. Εξίσου σημαντικά είναι και τα λιμάνια της Ισπανίας για τους Αμερικανούς, αλλά του Πειραιά λόγω της τοποθεσίας του, του δίνουν σημασία αντίστοιχη με αυτή του Παναμά.

Το Reuters είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να εξετάσουν τα κινεζικά συμφέροντα στο ελληνικό λιμάνι του Πειραιά. Βρίσκεται στην Αθήνα, στην ανατολική Μεσόγειο, ο Πειραιάς είναι ένας κεντρικός κόμβος στην εμπορική διαδρομή που συνδέει την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία.

Η COSCO, ένας από τους μεγαλύτερους λιμενικούς και ναυτιλιακούς ομίλους της Κίνας, κατέχει το 67% των μετοχών της εταιρείας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.

Ορισμένοι Κινέζοι επενδυτές ανησυχούν ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να θέλει να στοχοποιήσει τις δραστηριότητες της COSCO στην Ελλάδα. Η COSCO και η ελληνική κυβέρνηση δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Έλληνες αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στο Reuters στο παρελθόν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τυχόν σχέδια αλλαγής ελέγχου του Πειραιά».

