Σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια

Μετωπική αναμένεται η σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, στη Βουλή, στις 12 το μεσημέρι, στα πλαίσια της «Ώρας του Πρωθυπουργού». Αντικείμενο της συζήτησης η ακρίβεια, οι φόροι, το διαρκώς μειούμενο διαθέσιμο εισόδημα και το διαρκώς διογκούμενο ιδιωτικό χρέος.

Με όπλο το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή και περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και άλλες ρυθμίσεις που φτάνουν τα 1,5 δισ. ευρώ προσέρχεται στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η μείωση της άμεσης φορολογίας θα οδηγήσει από την 1η Ιανουαρίου σε πραγματικές αυξήσεις των μισθών ενισχύοντας τα εισοδήματα, με την κυβέρνηση να ποντάρει πως μόλις αυτό αποτυπωθεί στην τσέπη των πολιτών θα πιστωθεί η ίδια την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της.

Και θα θυμίσει στον κ. Ανδρουλάκη πως τα μέτρα αυτά τα ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη Παρασκευή στη Βουλή, αναγνωρίζοντας το θετικό αποτύπωμα που έχουν για τους πολίτες.

«Είναι πολύ εύκολο να βρίσκεσαι σήμερα στην αντιπολίτευση και να τάζεις λαγούς με πετραχήλια.

Να ψηφίζεις, παραδείγματος χάρη, όλα τα μέτρα τα οποία δρομολογεί η κυβέρνηση, αλλά να έρχεσαι να λες ότι «θα δώσω τρεις και τέσσερις και πέντε φορές παραπάνω», θα πει προς τον κ. Ανδρουλάκη, ρωτώντας τον τι από αυτά δεν θα εφαρμόσει αν βρεθεί στο τιμόνι της χώρας, προκειμένου να κάνει αυτά που υπόσχεται.

«Διότι, πολύ απλά, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Υπάρχουν συγκεκριμένα λεφτά στο ταμείο και αυτά οφείλει να διαχειριστεί η κυβέρνηση, με βάση και τους περιορισμούς που υπάρχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη», όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Και θυμίζουν πως όταν η ΝΔ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019 η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων ήταν στο 63% του μέσου ευρωπαϊκού όρου ως προς την αγοραστική δύναμη ενώ τώρα έχει ξεπεράσει το 70%, κάτι που θα αναφέρει και στη σημερινή τοποθέτηση του ο κ. Μητσοτάκης.

Για πληθωριστικά υπερέσοδα θα μιλήσει ο Ανδρουλάκης

Ο κ. Ανδρουλάκης, από τη δική του πλευρά θα σηκώσει ψηλά τα πληθωριστικά υπερέσοδα μιλώντας για το βάρος τους που σηκώνουν οι πολίτες, τα καρτέλ ενώ θα περιγράψει τους συντελεστές που διαμορφώνουν το υψηλό κόστος ζωής με έμφαση στα σούπερ μάρκετ και την στέγη.

Πυρά θα στρέψει και στις κατά καιρούς πρωτοβουλίες που παίρνει η κυβέρνηση όπως η επιστολή στην Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για τις πολυεθνικές, τους 2.000 κωδικούς που με ταμπελάκια από προϊόντα ιδιωτικών ετικετών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιθυμεί το δίπολο με την κυβέρνηση προκειμένου να αναδεικνύει τα κύρια προβλήματα των πολιτών που αποτελούν παράλληλα και τρωτά της σημεία.

