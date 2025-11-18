Συνάντηση με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε στο υπουργείο Ανάπτυξης ο Τάκης Θεοδωρικάκος το μεσημέρι της Τρίτης.

Στην ατζέντα της συνάντησης, που διάρκεσε πάνω από μιάμιση ώρα, βρέθηκαν τα σχέδια για αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια, τα οποία προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς.

Η επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο υπουργείο Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά το μπαράζ ενεργειακών συμφωνιών Ελλάδας – ΗΠΑ, στο πλαίσιο των οποίων περιλαμβάνεται και η μεταφορά αμερικανικού LNG προς την ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το λιμάνι της Ελευσίνας, όπου θα προχωρήσουν σημαντικές επενδύσεις σε ενεργειακές, εμπορικές, αμυντικές υποδομές, καθώς και στη δημιουργία τερματικού σταθμού διαχείρισης containers.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε στο υπουργείο συνοδευόμενη από τον Τζος Χακ, τον δεύτερο στην ιεραρχία της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επισήμανε την ατυχία ότι το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται σε κινεζικά χέρια, ενώ τόνισε ότι υπάρχει τρόπος να αντισταθμιστεί η κινεζική επιρροή μέσω αμερικανικών επενδύσεων σε άλλα ελληνικά λιμάνια.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι τόσο πολλοί ενδιαφέρονται, σε ό,τι αφορά στις υποδομές, να έχουμε αμερικανικές υποδομές εδώ, προκειμένου να βοηθήσουν στη στήριξη της περιοχής, να βελτιώσουν, ίσως, την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές, για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή στο λιμάνι του Πειραιά», τόνισε η κ. Γκίλφοϊλ.

Πρόσφατες επισκέψεις υψηλόβαθμων στελεχών της US International Development Finance Corporation (DFC) στην Αθήνα καταδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα κεντρικό βιομηχανικό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο, με το λιμάνι της Ελευσίνας να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει σημαντικά προγράμματα ναυπηγικής παραγωγής.

