search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 06:52
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Πιέρρος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ

19.11.2025 06:39

Το δημοψήφισμα του ’15 διαχωριστική γραμμή του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα – Υψηλοί τόνοι με το βλέμμα στο κέντρο

19.11.2025 06:39
PASOK_GRAFEIA

Στο ΠΑΣΟΚ χρεώνοντας στην κυβέρνηση την πρόθεση να φέρει στο προσκήνιο τον Αλέξη Τσίπρα για να αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά μεγάλα θέματα, έβαλαν στο τραπέζι τον όρο τσιπρολογία.

Περιγράφουν έτσι τα σενάρια που χρέωσε στο κόμμα η κυβέρνηση, δηλαδή ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν θα αποτελέσει πολιτικό τους εταίρο ο πρώην Πρωθυπουργός. Κάπως έτσι από την πλευρά του προσπάθησε να βάλει τα δεδομένα σε μια σειρά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. «Με όποιον αποδέχεται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι η αυτόνομη κάθοδος του ΠΑΣΟΚ και συμπαρατάσσεται σε αυτήν και στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη για Πρωθυπουργό, προφανώς μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Τα μεγάλα κόμματα δεν ετεροκαθαρίζονται. Έχουν πολιτικό πρόγραμμα, σχέδιο, ιδεολογία, αρχηγό και ψηφοδέλτιο. Εμείς το διάλογο τον επιζητήσαμε ακόμα και με την κυβέρνηση στο θέμα του δημογραφικού και αρνήθηκε, κάνοντας του κεφαλιού της με τα γνωστά αποτελέσματα της συνεχούς μείωσης των γεννήσεων στη χώρα μας», απάντησε για το θέμα των δυνάμεων που μπορεί να ανοίξει διάλογο το ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς.

Η απάντηση αυτή έρχεται στον απόηχο της δήλωσης της Ράνιας Θρασκιά περί συζήτησης και με το κόμμα Τσίπρα. Δεν είναι μυστικό ότι το ΠΑΣΟΚ έχει διχαστεί για το θέμα αυτό με άλλα στελέχη να λένε ότι πρέπει να συνομιλήσουν και μάλιστα προεκλογικά όπως ο Χάρης Δούκας και την ηγεσία να λέει ότι συζήτηση μπορεί να γίνει μόνο με όσους αποδέχονται πλήρως το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Με αυτά τα δεδομένα σαφώς δεν είναι εφικτό να ανοίξει κανένας διάλογος με το κόμμα Τσίπρα, καθώς ούτε ο πρώην Πρωθυπουργός σκοπεύει να στηρίξει με το κόμμα του το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης θα χαρίσει την αυτονομία του κόμματος του θέτοντας και την ηγεσία του υπό αμφισβήτηση. Το θέμα ωστόσο των συνεργασιών θα πάρει χώρο στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Εκτός από το κόμμα Τσίπρα άλλωστε υπάρχουν και τα εναπομείναντα κοινοβουλευτικά κόμματα του χώρου που βρίσκονται σε προφανή αμηχανία. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδα καθώς το πολιτικό εγχείρημα που έρχεται, απορροφά ουσιαστικά τους ψηφοφόρους τους και ίσως και ένα μεγάλο μέρος των στελεχών τους. Ο Μιχάλης Κατρίνης επιμένει ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά

Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήδη από τις προδημοσιεύσεις του βιβλίου του δείχνει ότι υπερασπίζεται τις επιλογές του στο δημοψήφισμα του 2015, λέγοντας ότι ήταν προσωπική του επιλογή και μάλιστα σημειώνοντας ότι αποτελούσε μονόδρομο κάνει πιο εύκολη την χάραξη διαχωριστικών γραμμών με το ΠΑΣΟΚ. Όσο γυρνά στο 2015 με τις αναφορές του ο πρώην Πρωθυπουργός κάνοντας μια κίνηση υψηλού πολιτικού ρίσκου, τόσο και το ΠΑΣΟΚ θα προετοιμάζει τα πυρά του για όσα έγιναν εκείνη την περίοδο.

Το δημοψήφισμα γίνεται για την Χαριλάου Τρικούπη το πρώτο σημείο αναφοράς για την ανάδειξη των διαφορών με τον Αλέξη Τσίπρα και παράλληλα το «απαγορευτικό» για κάθε σενάριο συνεργασίας των δύο κομμάτων. Στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να δημιουργήσει εικόνα ταύτισης με τον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα για να τους αποκόψει από τους κεντρώους ψηφοφόρους που έχουν αρνητικά αντανακλαστικά. Ακριβώς για αυτό τον λόγο το επόμενο διάστημα πέρα από την αποσαφήνιση ότι οι πόρτες θα είναι κλειστές, με αφορμή το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού θα ξεκινήσει και η αποδόμηση του από τον Νίκο Ανδρουλάκη σε πολύ πιο επιθετικούς τόνους.

Διαβάστε επίσης:

«Κόντρα» Δούκα – ΠΟΜΙΔΑ με αφορμή τα δημοτικά τέλη

Αλέκος Φλαμπουράρης: Πότε και πού θα γίνει η πολιτική κηδεία του πρώην υπουργού  

Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα σε συζήτηση με Βικτόρια Χίσλοπ: «Δεν είμαστε κοντά σε ένα θετικό αποτέλεσμα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
flampouraris syriza

Σε πένθος ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της απώλειας Φλαμπουράρη – Το «αντίο» στο ιστορικό στέλεχος από όλες τις πλευρές του πάλαι ποτέ ενιαίου κόμματος

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δημοψήφισμα του ’15 διαχωριστική γραμμή του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα – Υψηλοί τόνοι με το βλέμμα στο κέντρο

trump bin salman usa
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας: Επενδύσεις – ρεκόρ, F-35, πυρηνική ενέργεια, Κασόγκι και Ισραήλ στο επίκεντρο

mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιαλ 2026: Οι 39 ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση και τα play off της Ευρωπαϊκής Ζώνης – Πότε είναι η κλήρωση

flampuraris 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ξεχωριστή αγάπη του Αλέκου Φλαμπουράρη για την Αίγινα, η πολιτική «παρέα της» και η τρέλα για την ΑΕΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 58χρονου οδηγού – Τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική εξέταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 06:49
flampouraris syriza

Σε πένθος ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της απώλειας Φλαμπουράρη – Το «αντίο» στο ιστορικό στέλεχος από όλες τις πλευρές του πάλαι ποτέ ενιαίου κόμματος

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δημοψήφισμα του ’15 διαχωριστική γραμμή του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα – Υψηλοί τόνοι με το βλέμμα στο κέντρο

trump bin salman usa
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας: Επενδύσεις – ρεκόρ, F-35, πυρηνική ενέργεια, Κασόγκι και Ισραήλ στο επίκεντρο

1 / 3