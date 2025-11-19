Το δημοψήφισμα του ’15 διαχωριστική γραμμή του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα – Υψηλοί τόνοι με το βλέμμα στο κέντρο

Στο ΠΑΣΟΚ χρεώνοντας στην κυβέρνηση την πρόθεση να φέρει στο προσκήνιο τον Αλέξη Τσίπρα για να αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά μεγάλα θέματα, έβαλαν στο τραπέζι τον όρο τσιπρολογία.

Περιγράφουν έτσι τα σενάρια που χρέωσε στο κόμμα η κυβέρνηση, δηλαδή ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν θα αποτελέσει πολιτικό τους εταίρο ο πρώην Πρωθυπουργός. Κάπως έτσι από την πλευρά του προσπάθησε να βάλει τα δεδομένα σε μια σειρά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. «Με όποιον αποδέχεται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι η αυτόνομη κάθοδος του ΠΑΣΟΚ και συμπαρατάσσεται σε αυτήν και στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη για Πρωθυπουργό, προφανώς μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Τα μεγάλα κόμματα δεν ετεροκαθαρίζονται. Έχουν πολιτικό πρόγραμμα, σχέδιο, ιδεολογία, αρχηγό και ψηφοδέλτιο. Εμείς το διάλογο τον επιζητήσαμε ακόμα και με την κυβέρνηση στο θέμα του δημογραφικού και αρνήθηκε, κάνοντας του κεφαλιού της με τα γνωστά αποτελέσματα της συνεχούς μείωσης των γεννήσεων στη χώρα μας», απάντησε για το θέμα των δυνάμεων που μπορεί να ανοίξει διάλογο το ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς.

Η απάντηση αυτή έρχεται στον απόηχο της δήλωσης της Ράνιας Θρασκιά περί συζήτησης και με το κόμμα Τσίπρα. Δεν είναι μυστικό ότι το ΠΑΣΟΚ έχει διχαστεί για το θέμα αυτό με άλλα στελέχη να λένε ότι πρέπει να συνομιλήσουν και μάλιστα προεκλογικά όπως ο Χάρης Δούκας και την ηγεσία να λέει ότι συζήτηση μπορεί να γίνει μόνο με όσους αποδέχονται πλήρως το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Με αυτά τα δεδομένα σαφώς δεν είναι εφικτό να ανοίξει κανένας διάλογος με το κόμμα Τσίπρα, καθώς ούτε ο πρώην Πρωθυπουργός σκοπεύει να στηρίξει με το κόμμα του το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης θα χαρίσει την αυτονομία του κόμματος του θέτοντας και την ηγεσία του υπό αμφισβήτηση. Το θέμα ωστόσο των συνεργασιών θα πάρει χώρο στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Εκτός από το κόμμα Τσίπρα άλλωστε υπάρχουν και τα εναπομείναντα κοινοβουλευτικά κόμματα του χώρου που βρίσκονται σε προφανή αμηχανία. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδα καθώς το πολιτικό εγχείρημα που έρχεται, απορροφά ουσιαστικά τους ψηφοφόρους τους και ίσως και ένα μεγάλο μέρος των στελεχών τους. Ο Μιχάλης Κατρίνης επιμένει ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά

Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήδη από τις προδημοσιεύσεις του βιβλίου του δείχνει ότι υπερασπίζεται τις επιλογές του στο δημοψήφισμα του 2015, λέγοντας ότι ήταν προσωπική του επιλογή και μάλιστα σημειώνοντας ότι αποτελούσε μονόδρομο κάνει πιο εύκολη την χάραξη διαχωριστικών γραμμών με το ΠΑΣΟΚ. Όσο γυρνά στο 2015 με τις αναφορές του ο πρώην Πρωθυπουργός κάνοντας μια κίνηση υψηλού πολιτικού ρίσκου, τόσο και το ΠΑΣΟΚ θα προετοιμάζει τα πυρά του για όσα έγιναν εκείνη την περίοδο.

Το δημοψήφισμα γίνεται για την Χαριλάου Τρικούπη το πρώτο σημείο αναφοράς για την ανάδειξη των διαφορών με τον Αλέξη Τσίπρα και παράλληλα το «απαγορευτικό» για κάθε σενάριο συνεργασίας των δύο κομμάτων. Στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να δημιουργήσει εικόνα ταύτισης με τον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα για να τους αποκόψει από τους κεντρώους ψηφοφόρους που έχουν αρνητικά αντανακλαστικά. Ακριβώς για αυτό τον λόγο το επόμενο διάστημα πέρα από την αποσαφήνιση ότι οι πόρτες θα είναι κλειστές, με αφορμή το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού θα ξεκινήσει και η αποδόμηση του από τον Νίκο Ανδρουλάκη σε πολύ πιο επιθετικούς τόνους.

