ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 10:32
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Πιέρρος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ

18.11.2025 06:28

Η δήλωση της Θρασκιά για τον Τσίπρα, η στρατηγική Ανδρουλάκη και οι θέσεις των κορυφαίων για τις συνεργασίες

18.11.2025 06:28
androulakis – thraskia 99- new

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα και οποιονδήποτε δεχτεί να συνομιλήσει στην λογική του προγράμματός του, με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη»,  δήλωσε στον ΣΚΑΪ η βουλευτής του κόμματος Ράνια Θρασκιά.

Κάπως έτσι δεν έχασε την ευκαιρία η ΝΔ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να ρωτά αν η άποψη της εκφράζει επίσημα το κόμμα. Την άποψη υπέρ του διαλόγου με όλους εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρές θέσεις, βάζοντας στο πλαίσιο αυτό και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διατυπώσει πρώτος ο Χάρης Δούκας.

Αυτόνομη πορεία με τις συζητήσεις μετεκλογικά η στρατηγική Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του μιλώντας για αυτόνομη πορεία βάζει τον ορίζοντα οποιονδήποτε διεργασιών μόνο μετεκλογικά και εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει πετύχει τον στόχο του που είναι η νίκη ακόμα και με μια ψήφο διαφορά. Η κεντρική θέση που εκφράζεται από τον Πρόεδρο του κόμματος φαίνεται ότι θολώνει, όταν υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι στον ενδιάμεσο χρόνο πρέπει να μένουν ανοιχτοί οι δίαυλοι για μέτωπο κατά της κυβέρνησης. Όπως όλα δείχνουν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα κληθεί να επισφραγίσει σε όλα τα επίπεδα την στρατηγική των συνεργασιών. Τοποθετήσεις όπως αυτή της Ράνιας Θρασκιά από την οποία «πιάστηκε» η κυβέρνηση για να πιέσει το ΠΑΣΟΚ, δείχνουν ότι το ζήτημα του διαλόγου με τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι απολύτως σαφές σε όλα τα στελέχη του κόμματος.

Γερουλάνος: Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε πέρα από την αυτονόητη απόρριψη των σεναρίων συνεργασίας με την ΝΔ.

Για το θέμα των συνεργασιών έχει ανοίξει τα χαρτιά του και ο Παύλος Γερουλάνος. Στην συνεδρίαση της Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Με αυτά τα θέματα συζητημένα και ξεκάθαρες εισηγήσεις, μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση και για το πλαίσιο που θα βάλουμε για τις κυβερνητικές συνεργασίες» τόνισε και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Πέρα από την αυτονόητη απόρριψη σεναρίων συνεργασίας με τη ΝΔ, έχουμε πολλά να κερδίσουμε με καθαρές κουβέντες απέναντι στον ελληνικό λαό». Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ βάζει ως προϋπόθεση για να ανοίξει ο διάλογος με όλους να έχουν συζητηθεί στο κόμμα θέματα όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση, η λειτουργία των θεσμών και των Ανεξάρτητων Αρχών.

Διαμαντοπούλου: Ούτε στην αυλή της ΝΔ, ούτε στη μικρή θάλασσα των κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ

Η Άννα Διαμαντοπούλου επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μετεκλογικά μπορεί να ανοίξει οποιοσδήποτε διάλογος. «Δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, με τις συντηρητικές και επικίνδυνες αντιλήψεις, ούτε στη μικρή θάλασσα των κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αυτόνομος πυλώνας της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα», είχε σημειώσει η Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ δίνοντας τον δικό της τόνο.

Κατρίνης: Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει πολιτική απομόνωση

Από την πλευρά του κοιτώντας περισσότερο προς τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ο Μιχάλης Κατρίνης τοποθετείται υπέρ των συνεργασιών με τις υπάρχουσες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης. «Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει ούτε πολιτική απομόνωση, ούτε άρνηση πρωτοβουλιών και συγκλίσεων με πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους που βρίσκονται εγγύτερα» σημειώνει.

Στην ΚΟΕΣ και το συνέδριο το θέμα των συνεργασιών

Όπως γίνεται σαφές από τις διαφορετικές τοποθετήσεις και την συζήτηση που άνοιξε ξανά με αφορμή την τοποθέτηση της Ράνιας Θρασκιά που έχει εκφραστεί και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η στρατηγική για τις συνεργασίες θα απασχολήσει και τις συνεδριάσεις της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής και το συνέδριο.

