Η διαφορετική οπτική Ανδρουλάκη-Γερουλάνου για τα ποσοστά και η κοινή εκδήλωση των «δύο ψυχών» του ΠΑΣΟΚ

«Υπάρχει μια πορεία μη αναστρέψιμη για τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ επειδή έχει πρόγραμμα, υπευθυνότητα και στρατηγική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι στο τέλος θα είναι ο παράγοντας που θα εκπλήξει και θα είναι νικητής στις επόμενες εκλογές», τόνισε στη συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το ερώτημα για την δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ με δεδομένο ότι η ΝΔ χάνει δυνάμεις αλλά η διαφορά από αυτή παραμένει μεγάλη, επανέρχεται.

Στόχος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι με διαρκείς πρωτοβουλίες για όλα τα μεγάλα θέματα και περιοδείες σε όλη την Ελλάδα για το πρόγραμμα του κόμματος, να καταγραφεί σημαντική ισχυροποίηση στις δυνάμεις του και να κλείσει ο δρόμος για τον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικά για τον πρώην Πρωθυπουργό σημείωσε: «Όποιος θέλει ιδού πεδίο δόξης λαμπρό, να μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μνήμη υπάρχει και νομίζω ότι προσωπικά δεν έχω χρησιμοποιήσει πρακτικές ούτε του κ. Τσίπρα ούτε του κ. Μητσοτάκη και ο ελληνικός λαός μπορεί να με εμπιστευτεί σε αυτή την πορεία για να αλλάξει η χώρα σελίδα».

Γερουλάνος: Δεν βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να κάνει ένα τεράστιο βήμα μπροστά – Απαιτείται «δημοκρατική έκρηξη»

Ωστόσο υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές για τις επιδόσεις του κόμματος, όπως αυτή που εξέφρασε σε συνέντευξη του ο Παύλος Γερουλάνος. Ο Κοινοβουλετικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο Action 24, υπογράμμισε ότι η εικόνα των ποσοστών δεν είναι ακόμα αυτή που πρέπει συμπληρώνοντας ότι οι συνθήκες είναι πιεστικές γιατί από την νέα χρονιά κανείς δεν γνωρίζει τι έρχεται και από την άποψη των νέων κομμάτων. Προφανώς αναφερόταν στον επικείμενο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, που όπως είχε πει σε προηγούμενη τοποθέτηση του θα κάνει πιο δύσκολο για το ΠΑΣΟΚ να επικοινωνήσει τις θέσεις του, καθώς θα παίρνει χώρο και χρόνο στα ΜΜΕ. Ο Παύλος Γερουλάνος μετά την «βελόνα» έβαλε στο τραπέζι και έναν ακόμα νέο όρο, αυτόν της «δημοκρατικής έκρηξης». «Δεν βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να κάνει ένα τεράστιο βήμα μπροστά» είπε και υπογράμμισε αναφερόμενος στη λειτουργία του κόμματος ότι «δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατίας».

Οι «δύο ψυχές» του ΠΑΣΟΚ σε κοινή εκδήλωση

Την ίδια ώρα ο Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου παρά το γεγονός ότι καταγράφονται στα ρεπορτάζ συχνά ως οι «δύο ψυχές» του ΠΑΣΟΚ εξαιτίας των διαφορετικών απόψεων τους για την στρατηγική του κόμματος, έκαναν κοινή εκδήλωση. Συγκεκριμένα ο Δήμος Αθηναίων και το Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: Τουρισμός – Πραγματικά προβλήματα και μύθοι.

Η κινητικότητα των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ όπως όλα δείχνουν είναι υψηλή, οι πραγματικές διαχωριστικές γραμμές θα αποτυπωθούν στο συνέδριο. Το βέβαιο είναι ότι θα πιέσουν για να υπάρξουν ψηφοφορίες που αφορούν την στρατηγική, τις συμμαχίες, την λειτουργία του κόμματος και των οργάνων. Η «βελόνα» του Παύλου Γερουλάνου μπορεί να μην επανέρχεται από τον ίδιο, ωστόσο πλέον μιλά για αναγκαία «δημοκρατική έκρηξη» στο κόμμα. Μέχρι τότε συνεδριάζουν οι επιτροπές της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου προκειμένου να διεξαχθεί το αργότερο τον Μάρτιο του νέου έτους.

